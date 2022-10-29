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Невзлин об ответственности россиян: У них было право выбора, в 2012 году они этого Путина выбрали все-таки

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Невзлин считает, что россияне могут сменить Путина "через улицу"
Невзлин считает, что россияне могут сменить Путина "через улицу"
Фото: ЕРА

Жители России, выбравшие президентом Владимира Путина, не понимают своей ответственности. Об этом российско-израильский бизнесмен, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС" Леонид Невзлин заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

По его словам, у российского народа нет национальности, потому что "русские" – не национальность.

"Политической национальной ответственности не возникает. Они сформированы как люди, которые в свое время были созданы, были посажены там для того, чтобы платить дань и наблюдать за выплатой дани [монголо-татарскому хану] Чингисхану, а скорее [хану] Батыю. И это продолжалось сотни лет. И вот так возникла Московия", – сказал Невзлин.

Он считает, что "Московия по отношению к соседям и своему населению ведет себя точно так же, как, скажем, монголо-татары вели себя по отношению к Московии".

"Они всегда были такой псевдоимперией, и все время давили окраины, и все время не понимали, кто они такие. Поэтому они не понимают, что такое чувство ответственности. Ни интеллигенция, к сожалению, в большинстве своем, ни, тем более, обычные люди – они не считают себя виноватыми, даже несмотря на то, что у них было право выбора. И в 2012 году они этого Путина выбрали все-таки. Пусть один раз у них были свободные выборы, но они выбрали Путина. Да, под воздействием пропаганды. Да. Но выбор у них был", – объяснил Невзлин.

По его мнению, россияне могли бы "сменить это руководство через улицу", что позволяет конституция России, но право на это "после 2012–2014 года осуществить уже нельзя".

"Силовая мафия – она всю страну поставила на учет, она вся под ружьем, и любой выходящий на улицу попадает, соответственно, или в отделение милиции, или в Следственный комитет. Поэтому сейчас трудно себе представить массовые выступления и так далее. Но это не освобождает от ответственности", – заявил Невзлин.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства.

При президентстве Путина Россия сначала оккупировала в 2014 году Крым и начала вооруженную агрессию против Украины на Донбассе, а 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение в Украину. Путин называет войну "спецоперацией", цель которой – некие "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
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