Невзлин об ответственности россиян: У них было право выбора, в 2012 году они этого Путина выбрали все-таки

По его словам, у российского народа нет национальности, потому что "русские" – не национальность.

"Политической национальной ответственности не возникает. Они сформированы как люди, которые в свое время были созданы, были посажены там для того, чтобы платить дань и наблюдать за выплатой дани [монголо-татарскому хану] Чингисхану, а скорее [хану] Батыю. И это продолжалось сотни лет. И вот так возникла Московия", – сказал Невзлин.

Он считает, что "Московия по отношению к соседям и своему населению ведет себя точно так же, как, скажем, монголо-татары вели себя по отношению к Московии".

"Они всегда были такой псевдоимперией, и все время давили окраины, и все время не понимали, кто они такие. Поэтому они не понимают, что такое чувство ответственности. Ни интеллигенция, к сожалению, в большинстве своем, ни, тем более, обычные люди – они не считают себя виноватыми, даже несмотря на то, что у них было право выбора. И в 2012 году они этого Путина выбрали все-таки. Пусть один раз у них были свободные выборы, но они выбрали Путина. Да, под воздействием пропаганды. Да. Но выбор у них был", – объяснил Невзлин.

По его мнению, россияне могли бы "сменить это руководство через улицу", что позволяет конституция России, но право на это "после 2012–2014 года осуществить уже нельзя".

"Силовая мафия – она всю страну поставила на учет, она вся под ружьем, и любой выходящий на улицу попадает, соответственно, или в отделение милиции, или в Следственный комитет. Поэтому сейчас трудно себе представить массовые выступления и так далее. Но это не освобождает от ответственности", – заявил Невзлин.

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