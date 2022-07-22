"Ни одна сторона не заинтересована в изменении текущей ситуации". ЕС вывел из-под санкций завод, поставляющий титан для истребителей в РФ – СМИ

Речь идет о заводе "ВСМПО-АВИСМА", который частично принадлежит подсанкционному производителю оружия – компании Ростех. Предприятие поставляет материалы для производства российских реактивных самолетов, которые участвуют в войне в Украине, пишет издание.

По его данным, против санкций выступили Франция, Германия и Испания. Причина – опасения из-за возможного ответного запрета со стороны России на экспорт титана. "ВСМПО-АВИСМА" является важным поставщиком титана для крупнейшего в мире производителя коммерческих самолетов Airbus. Все три страны являются его акционерами, говорится в статье.

WSJ располагает информацией что Airbus закупает у российского титанового гиганта около 65% своего титана.

"Мы думаем, что санкции на титан из России станут санкциями против нас самих. Продажи титана – это одна из тех областей бизнеса, где ни одна сторона не заинтересована в изменении текущей ситуации", – заявил газете генеральный директор Airbus Гийом Фори.