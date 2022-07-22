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"Ни одна сторона не заинтересована в изменении текущей ситуации". ЕС вывел из-под санкций завод, поставляющий титан для истребителей в РФ – СМИ

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Airbus закупает в России около 65% титана
Airbus закупает в России около 65% титана
Фото: ЕРА

Евросоюз заблокировал предложение о внесении в седьмой пакет санкций против России одного из крупнейших в мире продавца титана, который поставляет металл для производства истребителей в РФ. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Речь идет о заводе "ВСМПО-АВИСМА", который частично принадлежит подсанкционному производителю оружия – компании Ростех. Предприятие поставляет материалы для производства российских реактивных  самолетов, которые участвуют в войне в Украине, пишет издание.

По его данным, против санкций выступили Франция, Германия и Испания. Причина –  опасения из-за возможного ответного запрета со стороны России на экспорт титана. "ВСМПО-АВИСМА" является важным поставщиком титана для крупнейшего в мире производителя коммерческих самолетов Airbus. Все три страны являются его акционерами, говорится в статье.

WSJ располагает информацией что Airbus закупает у российского титанового гиганта около 65% своего титана.

"Мы думаем, что санкции на титан из России станут санкциями против нас самих. Продажи титана – это одна из тех областей бизнеса, где ни одна сторона не заинтересована в изменении текущей ситуации", – заявил  газете генеральный директор Airbus Гийом Фори.

Контекст:

Седьмой пакет санкций Совет ЕС утвердил 21 июля. Среди прочего, он "расширяет запрет на экспорт из РФ товаров, которые могут способствовать ее военному и технологическому совершенствованию или развитию ее сектора обороны и безопасности, тем самым усиливая контроль за экспортом товаров двойного назначения и передовых технологий ", – сообщили в Совете ЕС.

Теги: Россия, Германия, Франция, Испания, санкции, вооружение, Airbus, истребители, война России против Украины, Евросоюз, Ростех
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