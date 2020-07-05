Нидерланды намерены отказаться от указания пола в удостоверениях личности

Нидерланды могут отказаться от указания пола человека в удостоверениях личности с 2024 или 2025 года. При этом указание пола в заграничных паспортах останется – так требуют законы Европейского Союза.

В Нидерландах есть прецеденты с указанием третьего пола в паспортах Фото: ЕРА

Через несколько лет в Нидерландах в удостоверениях личности не будет отметки "пол". Об этом говорится в письме министра образования, культуры и науки Нидерландов Ингрид ван Энгелсховен к парламенту страны, сообщает издание NU.nl.

Предполагается, что это новшество появится в новых удостоверениях с 2024 или 2025 года. При этом указание пола останется в заграничных паспортах – так как этого требуют законы Европейского Союза.

Необходимость отказа от регистрации по признаку пола в Нидерландах включена в коалиционное соглашение 2017 года. Местные ЛГБТ-организации давно выступают за прекращение обязательной гендерной регистрации.

По словам Энгелсховен, внутренние исследования показали, что пол человека в удостоверении личности не имеет практического значения, в том числе, для полиции.

В Нидерландах уже есть люди, которые зарегистрированы как третья категория, которая называется "пол не может быть определен". Но это стало возможным только после того, как они сами подали иск в суд, пишет издание.

В 2017 году федеральное правительство Германии одобрило законопроект, который позволяет указывать в документах третий пол гражданина. Такое же решение приняла Канада.