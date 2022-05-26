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Норвежский энергогигант вышел из всех проектов в России

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Equinor работал в России более 30 лет
Equinor работал в России более 30 лет
Фото: EPA

Норвежская энергетическая компания Equinor завершила выход со всех совместных предприятий в России. Об этом 25 мая сообщила пресс-служба компании.

Как сообщила компания, Equinor решила начать процесс выхода с совместных предприятий в России еще 27 февраля.

С тех пор Equinor приостановила все новые инвестиции в Россию, прекратила торговлю нефтегазовыми продуктами из России и объявила об обесценении в размере $1,08 млрд на балансе по состоянию на 31 марта 2022 года.

Сейчас Equinor передала свои доли на четырех российских совместных предприятиях "Роснефти" и отказалась от всех будущих обязательств. Также подписано соглашение о выходе из Харьягинского проекта по добыче нефти.

"Выход со всех совместных предприятий был завершен в соответствии с санкционным законодательством Норвегии и ЕС в отношении России", – уточнили в компании.

Контекст:

Equinor работал в России более 30 лет, в 2012 году компания подписала соглашение о сотрудничестве с "Роснефтью", в рамках которого они вместе осваивали месторождения на участках в Восточной Сибири. Также в рамках соглашения о разделе продукции она входит в консорциум, разрабатывающий часть Харьягинского нефтяного месторождения в Ненецком автономном округе с долей в 30%.

На конец 2021 года внеоборотные активы Equinor в России составляли $1,2 млрд, сообщается на сайте компании.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, санкции, Норвегия, нефть, война России против Украины
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