Норвежский энергогигант вышел из всех проектов в России

Equinor работал в России более 30 лет Фото: EPA

Как сообщила компания, Equinor решила начать процесс выхода с совместных предприятий в России еще 27 февраля.

С тех пор Equinor приостановила все новые инвестиции в Россию, прекратила торговлю нефтегазовыми продуктами из России и объявила об обесценении в размере $1,08 млрд на балансе по состоянию на 31 марта 2022 года.

Сейчас Equinor передала свои доли на четырех российских совместных предприятиях "Роснефти" и отказалась от всех будущих обязательств. Также подписано соглашение о выходе из Харьягинского проекта по добыче нефти.

"Выход со всех совместных предприятий был завершен в соответствии с санкционным законодательством Норвегии и ЕС в отношении России", – уточнили в компании.