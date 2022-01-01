"Новогоднее чудо". В Колорадо вспыхнули масштабные пожары, более 500 домов сгорело, но никто не погиб

СМИ отмечают, что огонь распространялся чрезвычайно быстро, потому что дул ураганный ветер, а земля была иссушена длительной засухой.

Губернатор штата Джаред Полис объявил чрезвычайное положение – это позволяет штату получить доступ к фондам для оказания чрезвычайной помощи в случае стихийных бедствий, а также использовать Нацгвардию и Центр чрезвычайных операций штата.

Несколько человек получили ожоги и травмы, многие потеряли все свое имущество. Но сообщений о погибших не было.

"Возможно, это наше собственное новогоднее чудо, если подтвердится, что никто не погиб", – сказал на пресс-конференции 31 декабря губернатор штата. По его словам, у многих семей были буквально минуты на эвакуацию.

Fire continues to burn near Avista Hospital. #9News pic.twitter.com/nIabRUtO9u — Nelson Garcia (@9Storytellers) December 30, 2021

Позднее, вечером 31 декабря, шериф округа Боулдер Джо Пелле сказал, что два человека пропали без вести, сообщил местный телеканал 9News.