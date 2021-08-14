В Турции разбился российский самолет, который тушил лесные пожары. На его борту было семь человек

Самолет мог врезаться в гору Фото: ЕРА (архив)

Спасатели начали поисково-спасательную операцию. В числе экипажа – три пилота, штурман, техник, оператор и инженер. Самолет тушил пожар в области Адана.

В самолете также было 12 тонн воды, он потерпел крушение по неизвестной причине, уточнило издание Sabah.

По данным Hurriyet, самолет врезался в гору. На борту находились два турка и пять иностранцев.

Губернатор Кахраманмараша Омер Фарук Джошкун сказал Anadolu, что пожар возник в результате удара молнии в лесной зоне.