Новым главой ЮНИСЕФ назначена помощница Байдена

Гутерриш объявил о назначении Рассел "по итогам консультаций с исполнительным советом ЮНИСЕФ".
"Рассел сменит на этом посту Генриетту Фор, руководившую ЮНИСЕФ с января 2018 года. В своем заявлении глава ООН выражает Фор благодарность за ее работу и отмечает заслуги Детского фонда, который под ее руководством, сыграл важную роль в глобальной борьбе с пандемией, а также в процессе переосмысления подходов к образованию", – говорится в сообщении.
В ООН рассказали, что до назначения Рассел возглавляла в Белом доме отдел, занимающийся кадровыми вопросами, а до того, с 2013-го по 2017 годы, была послом Государственного департамента США по особым поручениям, связанным с проблемами женщин.
"Кэтрин Рассел имеет за плечами многолетний опыт работы в области инновационного развития и оказания поддержки уязвимым группам населения по всему миру, в том числе женщин и девочек, оказавшихся в условиях гуманитарного кризиса", – объяснили в Организации Объединенных Наций.
Рассел 60 лет.
ЮНИСЕФ продвигает и защищает права детей в 190 странах, включая Украину.
В Украине ЮНИСЕФ открыл свое представительство в 1997 году. За это время фонд предоставил правительству Украины помощь на общую сумму $130 млн.