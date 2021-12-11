Новым главой ЮНИСЕФ назначена помощница Байдена

Гутерриш объявил о назначении Рассел "по итогам консультаций с исполнительным советом ЮНИСЕФ".

"Рассел сменит на этом посту Генриетту Фор, руководившую ЮНИСЕФ с января 2018 года. В своем заявлении глава ООН выражает Фор благодарность за ее работу и отмечает заслуги Детского фонда, который под ее руководством, сыграл важную роль в глобальной борьбе с пандемией, а также в процессе переосмысления подходов к образованию", – говорится в сообщении.

В ООН рассказали, что до назначения Рассел возглавляла в Белом доме отдел, занимающийся кадровыми вопросами, а до того, с 2013-го по 2017 годы, была послом Государственного департамента США по особым поручениям, связанным с проблемами женщин.

"Кэтрин Рассел имеет за плечами многолетний опыт работы в области инновационного развития и оказания поддержки уязвимым группам населения по всему миру, в том числе женщин и девочек, оказавшихся в условиях гуманитарного кризиса", – объяснили в Организации Объединенных Наций.

Рассел 60 лет.