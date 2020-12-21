Обвиняемого в нападении на синагогу в немецком Галле приговорили к пожизненному заключению

28-летний Штефан Баллье, который признан виновным в нападении на синагогу в немецком Галле и убийстве двух человек, получил максимально суровый приговор.

Окружной суд в немецком городе Наумбург приговорил к пожизненному заключению 28-летнего Штефана Баллье, который в октябре 2019 года напал на синагогу в Галле и убил двух человек. Об этом 21 декабря сообщает агентство dpa.

Суд решил, что после отбывания 15-летнего срока заключения подсудимый "будет подвергнут превентивному заключению".

Агентство отмечает, что приговор, который получил Баллье, – максимальное наказание, предусмотренное немецким законодательством.

Именно пожизненного заключения требовали для Баллье немецкие прокуроры. Его обвиняли в убийстве, покушении на убийство, подстрекательстве к мятежу и попытке шантажа.

Защита подсудимого может подать в федеральный суд апелляцию на приговор, пишет издание Der Spiegel.

Балье в суде признался, что 9 октября 2019 года он пытался убить 51 человека, которые праздновали еврейский праздник Йом-кипур. В синагогу ему попасть не удалось, поэтому он застрелил 40-летнего прохожего и 20-летнего продавца в магазине. Свои действия подсудимый объяснял антисемитскими и расистскими убеждениями.