Прокуратура Германии потребовала пожизненного заключения для напавшего на синагогу в Галле в октябре 2019 года

28-летний правый эстремист Штефан Баллье может провести всю жизнь в заключении за нападение на синагогу. Федеральный прокурор назвал его поступок "одним из самых отвратительных актов антисемитизма со времен Второй мировой войны".

Генеральная прокуратура Германии запросила пожизненный срок для Штефана Баллье, который в октябре 2019 года напал на синагогу в Галле и убил двух человек. Об этом 18 ноября сообщило издание Der Spiegel.

В ходе судебного заседания прокурор назвал нападение на синагогу "одним из самых отвратительных актов антисемитизма со времен Второй мировой войны". По его словам, по из-за тяжести вины освобождение Галле после 15 лет заключения маловероятно.

Издание пишет, что "правый экстремист" Баллье будет осужден за убийство, покушение на убийство, подстрекательство к мятежу и попытку шантажа.

28-летний подсудимый в суде признался, что 9 октября 2019 года он пытался убить 51 человека, которые праздновали еврейский праздник Йом-кипур. В результате он застрелил прохожего, продавца в магазине, сообщалось о раненых.

Свои действия он пояснил антисемитскими и расистскими убеждениями.