Обвиняемым в шпионаже в Дании назвали российского ученого-химика

Гражданин России, которого обвиняют в шпионаже в Дании, работал в одном из датских университетов, жил в Копенгагене и Ольборге, где будет проходить процесс по делу россиянина, обвиняемого в шпионаже, сообщает "Интерфакс".

В Дании предъявили обвинение в шпионаже гражданину России, 35-летнему ученому-химику Алексею Никифорову. Об этом 10 декабря сообщил "Интерфаксу" со ссылкой на слова его знакомого – ученого Юрия Тюрина.

"Да, верно, это ученый Никифоров", – сказал агентству Тюрин в ответ на вопрос, Никифоров ли имелся в виду в сообщении датской прокуратуры.

Член общественной палаты России Мария Бутина также подтвердила агентству, что в Дании обвиняется в шпионаже россиянин по фамилии Никифоров. Однако она не стала утверждать, что речь в распространенном накануне сообщении прокуратуры идет об ученом.

По данным "Интерфакса" со ссылкой на открытые источники, Никифоров – специалист по химии редких и рассеянных элементов. Он работал в одном из датских университетов, жил в Копенгагене и Ольборге, где будет проходить процесс по делу россиянина, обвиняемого в шпионаже.

Накануне сообщалось, что прокуратура Дании предъявила обвинение в шпионаже гражданину России, постоянно проживающему в стране. По версии следствия, он передавал российской разведке данные о датских энергетических технологиях. Российское посольство РФ в Дании назвало обвинения ошибкой.