"Я в порядке": Вучич опроверг свою госпитализацию

В комментарии изданию он сообщил, что полностью здоров и собирается в плановую поездку по Заечарскому району.
"Я в порядке. Сегодня с 12.00 я отправляюсь в тур по Сербии", – сказал Вучич.
27 апреля сербский телеканал B92 сообщил, что вечером Вучич экстренно обратился в одну из больниц Белграда, но не в Военно-медицинскую академию, услугами которой обычно пользуется. По данным источников, это вторая госпитализация главы государства за последние 20 дней.
Вице-спикер Национального собрания Сербии Сандра Божич написала в Twitter о поддержке президенту. "Мы знаем, что он не щадит себя, что он живет и дышит ради Сербии!" – говорится в сообщении. Сын политика также опубликовал пост в Twitter со словами "Папа, я хочу, чтобы ты был жив и здоров", но позже скрыл аккаунт от читателей.