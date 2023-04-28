СМИ пишут о срочной госпитализации президента Сербии Вучича

По данным телеканала, он обратился за медицинской помощью вечером, но не в Военно-медицинскую академию, услугами которой обычно пользуется в подобных случаях. Официальных комментариев от администрации президента Сербии пока нет.
B92, ссылаясь на собственные источники, отмечает, что это вторая госпитализация главы государства за последние 20 дней.
Вице-спикер Национального собрания Сербии Сандра Божич написала в Twitter о поддержке президенту.
"Полная поддержка президенту Вучичу! Мы знаем, что он не щадит себя, что он живет и дышит ради Сербии!" – говорится в сообщении.
Puna podrška predsedniku @avucic!— Sandra Bozic (@BozicSandra) April 27, 2023
Znamo da sebe ne štedi, da * ivi i diše za Srbiju! @ALOnovine https://t.co/Tlr6WbJjUY
Сын политика Данило Вучич также написал пост в Twitter о поддержке отца, но сейчас он недоступен.
"Папа, я хочу, чтобы ты жил и был здоров", – цитирует его Pink.rs.
Вучичу 53 года. Он занимает пост президента Сербии с 2017 года, до этого дважды возглавлял правительство страны.