Вучич заявил, что ордер на арест Путина затруднит общение с ним для достижения мира в Украине

По словам Вучича, выдача ордера "будет иметь плохие политические последствия" и свидетельствует о "большом нежелании говорить о мире и перемирии" в Украине.
Президент Сербии, которого агентство называет "популистом, хваставшимся в прошлом личными отношениями с Путиным", задается вопросом: "С кем вы теперь собираетесь говорить?"
Вучич назвал "бессмысленным" вопрос, арестуют ли Путина в случае, если тот приедет в Сербию, и выразил сомнения, что Путин куда-то поедет, "пока продолжается конфликт" в Украине.
17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.
Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.
Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой".
19 марта министр юстиции Германии Марко Бушман заявил Bild, что ФРГ будет обязана арестовать Путина, если он въедет на ее территорию, и передать его Международному уголовному суду.
МУС рассматривает преступления против человечности, случаи геноцида и военных преступлений. Он действует на основании Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу с 2002 года. Юрисдикция суда распространяется только на те государства, которые ратифицировали Римский статут. Его подписали и ратифицировали 122 страны, 31 – только подписала.
Россия подписала этот документ в 2000 году, но не ратифицировала. 16 ноября 2016 года Путин поручил МИД РФ уведомить генерального секретаря ООН о намерении Москвы покинуть Римский статут. В МИД РФ обвинили МУС в неэффективной и однобокой работе, а также заявили, что суд не оправдал возложенных на него надежд.
Украина подписала Римский статут в 2000 году. Она также до сих пор не ратифицировала его, но в 2015 году уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.