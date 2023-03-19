"Безупречно". В Офисе президента Украины прокомментировали заявление из Германии о намерении арестовать Путина

"Безупречно. Международный ордер следует исполнять. И очень символично, что именно Германия первой жестко расставила акценты: в случае появления "подозреваемого Путина В.В." в их юрисдикции он будет немедленно арестован. За организацию массового похищения и агрессивного насилия над украинскими детьми", – написал Подоляк.

Бездоганно. Міжнародний ордер слід виконувати. І дуже символічно, що саме * першою жорстко розставила акценти: у разі появи «підозрюваного Путіна В.В.» у їхній юрисдикції він буде негайно заарештований. За організацію масового викрадення та брутального насильства над * дітьми. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 19, 2023

Федеральный министр юстиции Германии Марко Бушман заявил Bild, что ФРГ будет обязана арестовать Путина, если он въедет на ее территорию, и передать его Международному уголовному суду.