Оказался невиновным. Автор бестселлера "Милые кости" Сиболд извинилась перед отсидевшим за ее изнасилование мужчиной

"Мне больше всего жаль, что жизнь, которую вы могли прожить, была несправедливо отнята у вас, и я знаю, что никакие извинения не могут изменить того, что случилось с вами", – написала она.

Сиболд считает, что личность ее насильника, скорее всего, никогда не будет раскрыта и он, в отличие от Бродуотера, не понесет наказания.