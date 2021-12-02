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Оказался невиновным. Автор бестселлера "Милые кости" Сиболд извинилась перед отсидевшим за ее изнасилование мужчиной

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Элис Сиболд извинилась перед невинно осужденным Энтони Бродуотером
Элис Сиболд извинилась перед невинно осужденным Энтони Бродуотером
Скриншот: Manufacturing Intellect / Youtube

Писательница Элис Сиболд (США) принесла извинения Энтони Бродуотеру, которого ошибочно обвинили в ее изнасиловании, в связи с чем он провел в тюрьме 16 лет. Извинения Сиболд опубликовала 1 декабря на блог-платформе Medium.

"Мне больше всего жаль, что жизнь, которую вы могли прожить, была несправедливо отнята у вас, и я знаю, что никакие извинения не могут изменить того, что случилось с вами", – написала она.

Сиболд считает, что личность ее насильника, скорее всего, никогда не будет раскрыта и он, в отличие от Бродуотера, не понесет наказания.

Контекст:

Элис Сиболд – американская писательница, автор бестселлера "Милые кости". В романе рассказана история девочки Сюзи Сэлмон, которую в возрасте 14 лет изнасиловал, убил и расчленил человек, живший по соседству. В 2009 году книга была экранизирована режиссером Питером Джексоном.

В 1997 году Сиболд выпустила книгу "Счастливая", в которой рассказала о том, что ее изнасиловали в 1981 году, сообщает BBC News. Через несколько месяцев после изнасилования она увидела на улице темнокожего мужчину, напомнившего напавшего на нее насильника, и обратилась к правоохранителям.

Бродуотер провел в тюрьме с 1982-го по 1998 годы, после освобождения его оставили в реестре лиц, совершивших преступления на сексуальной почве. Повторное рассмотрение дела в ноябре 2021 года показало, что Бродуотера осудили на основании недостаточных доказательств.

Теги: США, изнасилование, судебная система, суды, обвинение, писатель
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