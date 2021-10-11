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Оксфордский словарь пополнится 26 корейскими словами

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Авторы словаря отмечают, что успех музыкального жанра K-pop и K-драм способствовал росту интереса к южнокорейской поп-культуре
Авторы словаря отмечают, что успех музыкального жанра K-pop и K-драм способствовал росту интереса к южнокорейской поп-культуре
Фото: depositphotos.com

Составители Оксфордского словаря решили добавить к английскому языку 26 слов корейского происхождения. Об этом 5 октября сообщили на сайте Оксфордского словаря.

Авторы словаря отмечают, что успех музыкального жанра K-pop и K-драм (корейские драмы) способствовал росту международного интереса к южнокорейской поп-культуре. Этот феномен настолько распространился, что получил сразу два названия, оба из которых попали в Оксфордский словарь – "халлю" и "корейская волна". "Халлю" буквально переводится как "корейская волна" и используется в английском языке для обозначения южнокорейской поп-культуры и развлечений, а не только для увеличения популярности этой культуры.

Кроме того, популярной стала и корейская кухня, поэтому в словарь вошли названия самых популярных блюд: банчан, бульгоги, кимбап тому подобное.

В словарь также попали и неологизмы, которые стали популярными в Корее. Например, корейцы любят есть жареную курицу, которую называют "чикен", с корейским пивом "мекджу". В результате появилось новое слово "чимек", то есть курица с пивом.

Среди других слов в Оксфордский словарь попали:

  • "ханбок" – традиционная корейская одежда;
  • "егьо" – слово, означающее "милый" (похоже на японское "каваий");
  • "мукбанг" – формат видеоблога, где человек ест большое количество пищи и разговаривает с аудиторией;
  • "файтинг" – междометие, используемые для выражения ободрения, подстрекательства или поддержки;
  • "скиншип" – ощупь или другой физический контакт как средство выражения привязанности;
  • "манхва" – корейский жанр мультфильмов и комиксов.

Авторы словаря отмечают, что принятие и развитие этих корейских слов в английском языке также демонстрируют, что лексические нововведения больше не ограничиваются традиционными центрами английского языка в Великобритании и США.

Теги: Южная Корея, Оксфорд, английский язык
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