"Она нормально ночью смотрится". В Костроме поставили "самую уродливую Снегурочку в России"

"Ее уже несколько раз устанавливали в Костроме к праздникам, этот год не стал исключением. И в соцсетях заново разгорелись дискуссии о художественном вкусе автора. Снегурочку называют самой уродливой в стране и жалуются, что она пугает детей", – пишет издание.

Чиновник местной службы жилищно-коммунального хозяйства Андрей Шилин признал, что днем конструкция выглядит "не очень презентабельно", отмечает "Подъем".

"Никто не оценивал, какому числу костромичей она нравится, а какому нет. Это световая конструкция, на которую надо смотреть не днем, а ночью, когда она начинает светиться. На мой взгляд, она нормально ночью смотрится. Днем эта каркасная конструкция, возможно, смотрится не очень презентабельно", – сказал чиновник в комментарии изданию.