Опубликовано первое детальное изображение пятна на Солнце

Диаметр пятна на Солнце, сфотографированного при помощи телескопа имени Дэниела Иноуэ, составляет более 16 тыс. км. Это на 3,2 тыс. км больше диаметра Земли.

Национальная солнечная обсерватория США 3 декабря опубликовала первую детальную фотографию пятна на Солнце, сделанную при помощи телескопа имени Дэниела Иноуэ.

Телескоп Иноуэ, расположенный на Гавайях, оснащен четырехметровым зеркалом и является крупнейшей в мире солнечной обсерваторией. В сообщении отмечается, что новое оборудование позволяет получать снимки с разрешением в 2,5 раза выше, чем раньше.

Фотография была сделана 28 января 2020 года, но опубликована в открытом доступе только сейчас.

Размер солнечного пятна, сфотографированного телескопом, в поперечнике составляет более 16 тыс. км (диаметр Земли на экваторе составляет 12,7 тыс. км). Самые мелкие структуры, различимые на снимке, – размером около 20 км.