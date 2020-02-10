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NASA запустило зонд Solar Orbiter к Солнцу

Космический зонд Solar Orbiter будет фотографировать северный и южный полюса Солнца, чтобы ученые смогли получить больше информации о магнитном поле звезды.

Зонд Solar Orbiter отправился к Солнцу
Зонд Solar Orbiter отправился к Солнцу
Фото: Jim Bridenstine / Twitter

Ракета-носитель Atlas V с космическим зондом Solar Orbiter стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Об этом 10 февраля сообщается на странице NASA в Twitter.

"Три, два, один, пуск! Состоялся запуск Solar Orbiter в 23.03 (10 февраля в 6.03 по Киеву) на ракете AtlasV компании ULA. Космический аппарат начинает свое путешествие, чтобы сделать первые снимки северного и южного полюсов Солнца", – говорится в сообщении.

Как пишет CNN, миссия является совместным проектом NASA и Европейского космического агентства. Это первая миссия, которая предоставит изображения северного и южного полюсов Солнца, используя набор из шести инструментов на борту, которые будут захватывать вид космического корабля. Иметь визуальное понимание полюсов Солнца важно, потому что оно может дать более глубокое представление о мощном магнитном поле Солнца и о том, как оно влияет на Землю.

Solar Orbiter потребуется около двух лет, чтобы достичь своей высокоэллиптической орбиты вокруг Солнца, сообщает CNN.

Теги: космос, NASA, солнце, Solar Orbiter
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