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Организатор гей-вечеринок в Брюсселе говорит, что их посещали и украинские политики

В секс-вечеринках в Брюсселе, на одной из которых застукали венгерского депутата Йозефа Сайера, принимали участие политики из разных стран – из Украины в том числе. Об этом рассказал организатор мероприятий Давид Манжели, добавив, что самыми частыми гостями у него были польские и венгерские политики.

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Манжели (на фото) отметил, что в его вечеринках разрешено принимать участие только мужчинам
Манжели (на фото) отметил, что в его вечеринках разрешено принимать участие только мужчинам
Скриншот: AGENCIA EFE / YouTube

В конце ноября в медиа разгорелся скандал из-за участия венгерского евродепутата Йозефа Сайера в вечеринке для геев в Брюсселе. Организатор мероприятия Давид Манжели 2 декабря рассказал изданию Onet, что такие вечеринки посещали политики из разных стран – в том числе и из Украины.

По словам Манжели, он организовывал секс-мероприятия для геев два года. Часто в них одновременно принимали участие до 100 человек. Около полутора года назад с ним связались депутаты правящей партии Польши "Право и справедливость", узнавшие о его вечеринках от знакомых.

Мужчина рассказал, что из польских политиков его мероприятия посещают только члены партии "Право и справедливость". Но гостями секс-вечеринок часто становятся политики из разных стран – Украины, Франции, Германии, Нидерландов, Люксембурга, Швейцарии и Испании. Каких-либо конкретных имен или названий партий политиков из этих стран он не уточнил, однако добавил, что самыми частыми гостями были политики из Польши и Венгрии.

Манжели отметил, что в его вечеринках разрешено принимать участие только мужчинам и на них нельзя использовать презервативы. Также нельзя просто стоять и смотреть – каждый гость должен принимать непосредственное участие в оргии. В связи с пандемией от участников также требуют справку с отрицательным тестом на COVID-19.

Теги: секс-скандал, ЛГБТ, Брюссель, политика, вечеринка
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