Организаторы "Тур де Франс" отозвали иск против болельщицы, из-за которой произошло массовое падение участников велогонки

Женщина выставила плакат так, что за него зацепился один из велосипедистов Фото: EPA

Инцидент был "чрезмерно раздутым". Сейчас нужно успокоить ситуацию, а фанатам следует быть осторожнее, сказал Прюдомм.

Шестикратный победитель этапа "Тур де Франс" из Германии Джамбо Мартин Ха призывал к суровому наказанию, чтобы публика была осмотрительной. Гонщик надеялся, что болельщицу серьезно накажут, отметило агентство.

Его коллега, испанец Марк Солер покинул велогонку, он сломал обе руки в результате массового падения. Спортсмен обещал подать на женщину официальную жалобу.