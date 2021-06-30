Во Франции задержали болельщицу, из-за которой случилось массовое падение на "Тур де Франс"

Болельщице, из-за которой произошло массовое падение спортсменов, грозит до одного года тюрьмы и €15 тыс. штрафа Фото: EPA

Как рассказали в жандармерии департамента Финистер, болельщица сама сдалась правоохранителям, заявив, что больше не выдерживает давления средств массовой информации.

Ее допросили. Также в рамках расследования были взяты показания около десятка свидетелей инцидента.

По информации France Bleu, подозреваемой грозит до одного года тюрьмы и €15 тыс. штрафа.