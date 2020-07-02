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Во Франции жандармы "поймали" плюшевую пантеру, "разгуливающую" по берегу реки

Французские жандармы обнаружили игрушечную пантеру, которая "вела себя прилично, так что солдатам не понадобилось использовать специальные средства для ее нейтрализации".

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Правоохранители отметили, что владелец "животного" всегда может связаться с местной жандармерией в случае необходимости
Правоохранители отметили, что владелец "животного" всегда может связаться с местной жандармерией в случае необходимости
Фото: Gendarmerie des Pyrénées-Orientales / Facebook

30 июня бригада французских жандармом муниципалитета Иль-сюр-Тет выехала на вызов о том, что на берегу реки разгуливает пантера. По приезду оказалось, что пантера была игрушечной, говорится в сообщении жандармов в Facebook.

"Не теряя времени, экипаж был отправлен на место происшествия, и благодаря отличному знанию местности и местной фауны расследование было проведено быстро. Действительно, дикое животное, о котором сообщают, быстро обнаружилось и ведет себя довольно прилично при контакте с солдатами, которым не понадобилось использовать специальные средства для его нейтрализации", – говорится в сообщении.

Жандармы также приложили фотографию для подтверждения "контроля над ситуацией".

Кроме того, правоохранители отметили, что владелец "животного" всегда может связаться с местной жандармерией в случае необходимости.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2786710571548293&id=1540834512802578

Теги: Франция, животные
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