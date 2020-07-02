Во Франции жандармы "поймали" плюшевую пантеру, "разгуливающую" по берегу реки

Французские жандармы обнаружили игрушечную пантеру, которая "вела себя прилично, так что солдатам не понадобилось использовать специальные средства для ее нейтрализации".

Правоохранители отметили, что владелец "животного" всегда может связаться с местной жандармерией в случае необходимости Фото: Gendarmerie des Pyrénées-Orientales / Facebook

30 июня бригада французских жандармом муниципалитета Иль-сюр-Тет выехала на вызов о том, что на берегу реки разгуливает пантера. По приезду оказалось, что пантера была игрушечной, говорится в сообщении жандармов в Facebook.

"Не теряя времени, экипаж был отправлен на место происшествия, и благодаря отличному знанию местности и местной фауны расследование было проведено быстро. Действительно, дикое животное, о котором сообщают, быстро обнаружилось и ведет себя довольно прилично при контакте с солдатами, которым не понадобилось использовать специальные средства для его нейтрализации", – говорится в сообщении.

Жандармы также приложили фотографию для подтверждения "контроля над ситуацией".

Кроме того, правоохранители отметили, что владелец "животного" всегда может связаться с местной жандармерией в случае необходимости.