Партия Макрона потерпела поражение на местных выборах во Франции

Как пишет Politico, в крупных городах страны (таких как Страсбург, Марсель, Лион и Париж) победу праздновали представители Партии зеленых (в Париже выборы выиграла действующий мэр, социалистка Анна Идальго, которая заключила союз с "Зелеными").
Издание отмечает, что партия "Республика, вперед!" не смогла "обрести местные корни после того, как выросла из общественного движения для избрания Макрона президентом", а во многих городах "союзы с другими партиями провалились". По мнению Politico, это свидетельствует о недовольстве граждан внутренней политикой администрации Макрона.
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