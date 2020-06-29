Партия Макрона потерпела поражение на местных выборах во Франции

Центристская партия президента Франции Эммануэля Макрона La République En Marche ("Республика, вперед!") потерпела поражение на местных выборах, состоявшихся 28 июня.

Как пишет Politico, в крупных городах страны (таких как Страсбург, Марсель, Лион и Париж) победу праздновали представители Партии зеленых (в Париже выборы выиграла действующий мэр, социалистка Анна Идальго, которая заключила союз с "Зелеными").

Издание отмечает, что партия "Республика, вперед!" не смогла "обрести местные корни после того, как выросла из общественного движения для избрания Макрона президентом", а во многих городах "союзы с другими партиями провалились". По мнению Politico, это свидетельствует о недовольстве граждан внутренней политикой администрации Макрона.