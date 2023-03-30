Отца российской девочки, нарисовавшей антивоенный рисунок, задержали в Минске

Sota, ссылаясь на неназванный источник, писала, что задержание, предположительно, произошло "из-за включения мобильного телефона в квартире", по которому удалось его вычислить.

Захватов прокомментировал в Telegram пост Sota о задержании Москалева следующими словами: "Связи с Алексеем у меня сейчас нет. Телефон не отвечает. Подтвердить точно не могу, но по косвенным данным, по всей видимости, все так и есть. Очень жаль".

МВД Беларуси подтвердило РБК задержание Москалева. По их словам, он был задержан сотрудниками белорусской милиции по запросу российской полиции