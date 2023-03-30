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Отца российской девочки, нарисовавшей антивоенный рисунок, задержали в Минске

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Москалева приговорили за "дискредитацию" армии РФ
Москалева приговорили за "дискредитацию" армии РФ
Фото: SOTA / Telegram

Россиянина Алексея Москалева, осужденного на два года колонии по обвинению в "дискредитации" армии за посты о Буче, задержали в Минске. Об этом 30 марта сообщил "Медиазоне" адвокат Дмитрий Захватов, который поддерживал с ним связь после побега.

Sota, ссылаясь на неназванный источник, писала, что задержание, предположительно, произошло "из-за включения мобильного телефона в квартире", по которому удалось его вычислить.

Захватов прокомментировал в Telegram пост Sota о задержании Москалева следующими словами: "Связи с Алексеем у меня сейчас нет. Телефон не отвечает. Подтвердить точно не могу, но по косвенным данным, по всей видимости, все так и есть. Очень жаль".

МВД Беларуси подтвердило РБК задержание Москалева. По их словам, он был задержан сотрудниками белорусской милиции по запросу российской полиции

Контекст:

Москалев вместе с дочерью Машей жили в городе Ефремов Тульской области. Мужчина воспитывает дочь один, мама девочки с ее трех лет живет в другом городе.

В апреле 2022 года на уроке изобразительного искусства Машина учительница попросила класс нарисовать рисунки в поддержку российских войск в Украине. Девочка нарисовала российский и украинский флаги – на первом написано "Нет войне", на втором – "Слава Украине", посредине стоят женщина с ребенком, на них со стороны России летят ракеты.

Москалев рассказывал, что учительница пожаловалась директору, вызвала полицию. Его допросили в полиции, в ФСБ, позже оштрафовали на 32 тыс. руб. (15,7 тыс. грн) за комментарий в "Одноклассниках": "Армия России. Насильники рядом с нами".

Москалев вместе с дочерью переехал из Ефремова в соседний город Узловая. 9 января 2023 года его задержала полиция, а дочь отправили в приют. 1 марта Москалева задержали снова.

28 марта суд признал Москалева виновным по статье о "дискредитации" российской армии и приговорил к двум годам колонии общего режима. Как выяснилось, уголовное дело в отношении мужчины возбудили из-за постов в "Одноклассниках", где он писал про убийства мирных жителей в Буче, военнопленных в Еленовке, а также за то, что называл российский режим "террористическим". Самого Москалева на заседании не было, пресс-секретарь суда заявил, что он сбежал.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, армия, Минск, побег, армия РФ, обвинение, уголовное дело, суд, войска
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