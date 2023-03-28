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В РФ отца девочки, нарисовавшей антивоенный рисунок, приговорили к двум годам колонии. Подсудимый сбежал

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На заседании суда Москалев не присутствовал
На заседании суда Москалев не присутствовал
Фото: zona.media

28 марта Ефремовский межрайонный суд Тульской области по статье о "дискредитации" российской армии приговорил к двум годам колонии общего режима местного жителя Алексея Москалева, дочь которого нарисовала антивоенный рисунок. Об этом сообщает "Медиазона".

На заседании суда выяснилось, что уголовное дело на Москалева возбудили из-за постов в "Одноклассниках" – "про убийства мирных жителей в Буче, военнопленных в Еленовке и за то, что называл российский режим "террористическим".

13-летнюю дочь Москалева Машу суд передал органам опеки.

"Медиазона" пишет, что на вынесении судом приговора Москалев не присутствовал. Со 2 марта он находился под домашним арестом.

Происходящее объяснила пресс-секретарь суда Ольга Дьячук.

"Сегодня был оглашен приговор, но подсудимый не присутствовал, потому что сегодня ночью он сбежал", – сказала она.

В зале суда раздались аплодисменты, рассказали журналисты.

Контекст:

Москалев вместе с дочерью Машей жили в городе Ефремов Тульской области. Мужчина воспитывает дочь один, мама девочки с ее трех лет живет в другом городе.

В апреле 2022 года на уроке изобразительного искусства Машина учительница попросила класс нарисовать рисунки в поддержку российских войск в Украине. Девочка нарисовала российский и украинский флаги – на первом написано "Нет войне", на втором – "Слава Украине", посредине стоят женщина с ребенком, на них со стороны России летят ракеты.

Москалев рассказывал, что учительница пожаловалась директору, вызвала полицию. Его допросили в полиции, в ФСБ, позже оштрафовали на 32 тыс. руб. (15,7 тыс. грн) за комментарий в "Одноклассниках": "Армия России. Насильники рядом с нами".

Москалев вместе с дочерью переехал из Ефремова в соседний город Узловая. 9 января 2023 года его задержала полиция, а дочь отправили в приют.

1 марта Москалева задержали снова.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, армия РФ, приговор, уголовное дело, суд, колония
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