В РФ отца девочки, нарисовавшей антивоенный рисунок, приговорили к двум годам колонии. Подсудимый сбежал

На заседании суда выяснилось, что уголовное дело на Москалева возбудили из-за постов в "Одноклассниках" – "про убийства мирных жителей в Буче, военнопленных в Еленовке и за то, что называл российский режим "террористическим".
13-летнюю дочь Москалева Машу суд передал органам опеки.
"Медиазона" пишет, что на вынесении судом приговора Москалев не присутствовал. Со 2 марта он находился под домашним арестом.
Происходящее объяснила пресс-секретарь суда Ольга Дьячук.
"Сегодня был оглашен приговор, но подсудимый не присутствовал, потому что сегодня ночью он сбежал", – сказала она.
В зале суда раздались аплодисменты, рассказали журналисты.
Москалев вместе с дочерью Машей жили в городе Ефремов Тульской области. Мужчина воспитывает дочь один, мама девочки с ее трех лет живет в другом городе.
В апреле 2022 года на уроке изобразительного искусства Машина учительница попросила класс нарисовать рисунки в поддержку российских войск в Украине. Девочка нарисовала российский и украинский флаги – на первом написано "Нет войне", на втором – "Слава Украине", посредине стоят женщина с ребенком, на них со стороны России летят ракеты.
Москалев рассказывал, что учительница пожаловалась директору, вызвала полицию. Его допросили в полиции, в ФСБ, позже оштрафовали на 32 тыс. руб. (15,7 тыс. грн) за комментарий в "Одноклассниках": "Армия России. Насильники рядом с нами".
Москалев вместе с дочерью переехал из Ефремова в соседний город Узловая. 9 января 2023 года его задержала полиция, а дочь отправили в приют.
1 марта Москалева задержали снова.