В РФ отца девочки, нарисовавшей антивоенный рисунок, приговорили к двум годам колонии. Подсудимый сбежал

На заседании суда выяснилось, что уголовное дело на Москалева возбудили из-за постов в "Одноклассниках" – "про убийства мирных жителей в Буче, военнопленных в Еленовке и за то, что называл российский режим "террористическим".

13-летнюю дочь Москалева Машу суд передал органам опеки.

"Медиазона" пишет, что на вынесении судом приговора Москалев не присутствовал. Со 2 марта он находился под домашним арестом.

Происходящее объяснила пресс-секретарь суда Ольга Дьячук.

"Сегодня был оглашен приговор, но подсудимый не присутствовал, потому что сегодня ночью он сбежал", – сказала она.

В зале суда раздались аплодисменты, рассказали журналисты.