Российский депутат слушал Путина с лапшой на ушах. Его обвинили в дискредитации армии

Абдалкин опубликовал ролик с лапшой на странице в "ВКонтакте", отметив, что смотрел послание по просьбе руководства фракции КПРФ в областной думе.

"Полностью поддерживаю, полностью согласен, отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал. Приятно удивлен", – прокомментировал он видео.

ВИДЕО

Видео: МИХАИЛ АБДАЛКИН / YouTube

Вскоре после этого на депутата составили административный протокол по статье о дискредитации армии. Материалы переданы в суд города Новокуйбышевска, следует из карточки дела. Рассмотрение протокола состоится 7 марта.

Абдалкин 2 марта сообщил на своей странице в "ВКонтакте", что дело заведено за "то самое видео".

"Будем бороться, доказывать свою непричастность и невиновность", – добавил он.

Скриншот: Михаил Абдалкин / "ВКонтакте"

