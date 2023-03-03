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Российский депутат слушал Путина с лапшой на ушах. Его обвинили в дискредитации армии

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Депутат опубликовал видео с лапшой на ушах 21 февраля
Депутат опубликовал видео с лапшой на ушах 21 февраля
Скриншот: МИХАИЛ АБДАЛКИН / YouTube

На депутата Самарской областной думы от КПРФ Михаила Абдалкина, который выложил в сеть видео, где он смотрит послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию с лапшой на ушах, составили административный протокол по статье о дискредитации армии. Об этом 3 марта сообщило "Радио Свобода".

Абдалкин опубликовал ролик с лапшой на странице в "ВКонтакте", отметив, что смотрел послание по просьбе руководства фракции КПРФ в областной думе.

"Полностью поддерживаю, полностью согласен, отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал. Приятно удивлен", – прокомментировал он видео.

ВИДЕО
Видео: МИХАИЛ АБДАЛКИН / YouTube

Вскоре после этого на депутата составили административный протокол по статье о дискредитации армии. Материалы переданы в суд города Новокуйбышевска, следует из карточки дела. Рассмотрение протокола состоится 7 марта.

Абдалкин 2 марта сообщил на своей странице в "ВКонтакте", что дело заведено за "то самое видео".

"Будем бороться, доказывать свою непричастность и невиновность", – добавил он.

Скриншот: Михаил Абдалкин / "ВКонтакте"
Скриншот: Михаил Абдалкин / "ВКонтакте"

Контекст:

В России преследуют граждан за критику нападения РФ на Украину, а от СМИ, угрожая блокировкой, требуют называть войну, которую развязала Россию, "специальной военной операцией" и использовать исключительно официальные российские источники при ее освещении. 

4 марта 2022 года Госдума России приняла поправки в Уголовный кодекс, которые усиливают ответственность за распространение "фейков" о действиях вооруженных сил РФ. Публичное распространение "заведомо ложной" (то есть не соответствующей российской пропаганде) информации о вооруженных силах РФ наказывается штрафом до 1,5 млн руб. (170–365 тыс. грн) или лишением свободы на срок до трех лет. Если закон нарушили "с использованием служебного положения либо по мотивам политической или идеологической ненависти", срок лишения свободы может составить до 10 лет, а если это повлекло тяжкие последствия – до 15 лет.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, война, ВКонтакте, депутаты, КПРФ, видео, война России против Украины
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