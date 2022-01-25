"Открыл фронт с оккупантским рагулизмом". Украинец зарисовал на Шри-Ланке надпись российских туристов

"Открыл ланкийский фронт борьбы с оккупантским рагулизмом. Несколько дней назад на южном побережье появился билборд "Добро пожаловать в Красноярский край" и эта фигня на первом фото. Большинство россиян ликовали, а их новости даже сделали об этом сюжет на ТВ", – отметил украинец.

Он сообщил, что потратил тысячу рупий (141 грн) на краску и кисточку и за час переделал надпись на "Шрі-Ланка дивовижна".

"Шри-Ланка свободна и удивительна, что бы там кто ни говорил. Пока писал, несколько россиян останавливались, думали, что я и есть автор билборда и надписи, рассказывали, как это классно. А по-моему, на этих двух фото и есть разница между ними и нами", – резюмировал Зингерман.