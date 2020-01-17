Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Палестинцы запускали воздушные шары со взрывчаткой на территорию Израиля, в ответ израильские ВВС ударили по объектам ХАМАС

Ударный вертолет военно-воздушных сил Израиля атаковал объекты подземной инфраструктуры палестинской группировки ХАМАС.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ВВС Израиля ответили на провокации из сектора Газа
ВВС Израиля ответили на провокации из сектора Газа
Фото: wikipedia.org

Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) поздно вечером 16 января нанесли авиаудар по целям в секторе Газа. В сообщении ЦАХАЛ в Twitter говорится, что в течении дня перед этим из анклава запускали на израильскую территорию воздушные шары со взрывчаткой.

"В ответ ударный вертолет ЦАХАЛ ударил по подземной инфраструктуре [палестинской радикальной группировки] ХАМАС. Мы не позволим ХАМАСУ терроризировать мирное население Израиля".

ХАМАС – палестинское исламистское движение, правящее в секторе Газа. ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, Европейским союзом, а также запрещен в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло ХАМАС. В России ХАМАС террористической организацией не признан, считается легитимным партнером для переговоров.

Теги: Израиль, сектор Газа, ХАМАС, ВВС, инфраструктура
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Оскар 2020". Какие ленты претендуют на премию в категории "Лучший фильм"
  "Оскар 2020". Какие ленты претендуют на премию в категории "Лучший фильм"
"Впереди еще несколько химиотерапий и операция". Мазур рассказала о борьбе с раком
"Впереди еще несколько химиотерапий и операция". Мазур рассказала о борьбе с раком
  Darkness. Эминем выпустил клип с кадрами массового убийства. Видео
  Darkness. Эминем выпустил клип с кадрами массового убийства. Видео
Снежана Бабкина постриглась
Снежана Бабкина постриглась
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS