Палестинцы запускали воздушные шары со взрывчаткой на территорию Израиля, в ответ израильские ВВС ударили по объектам ХАМАС

Ударный вертолет военно-воздушных сил Израиля атаковал объекты подземной инфраструктуры палестинской группировки ХАМАС.

Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) поздно вечером 16 января нанесли авиаудар по целям в секторе Газа. В сообщении ЦАХАЛ в Twitter говорится, что в течении дня перед этим из анклава запускали на израильскую территорию воздушные шары со взрывчаткой.

"В ответ ударный вертолет ЦАХАЛ ударил по подземной инфраструктуре [палестинской радикальной группировки] ХАМАС. Мы не позволим ХАМАСУ терроризировать мирное население Израиля".

Terrorists in #Gaza launched explosive balloons at Israeli homes throughout the day.



In response, an IDF attack helicopter just struck underground #Hamas infrastructure.



We won’t let #Hamas terrorize Israeli civilians. — Israel Defense Forces (@IDF) January 16, 2020

ХАМАС – палестинское исламистское движение, правящее в секторе Газа. ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, Европейским союзом, а также запрещен в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло ХАМАС. В России ХАМАС террористической организацией не признан, считается легитимным партнером для переговоров.