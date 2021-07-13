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Пандемия коронавируса спровоцировала в мире голод. В основном он коснулся стран Азии и Африки – ООН

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Более половины людей, которые недоедают, живут в Азии
Более половины людей, которые недоедают, живут в Азии
Фото: ЕРА

ООН заявила о резком обострении голода в мире в 2020 году, в большей степени он связан с последствиями коронавируса. Об этом сообщил 12 июля детский фонд ООН ЮНИСЕФ.

"Около десятой части населения мира, почти 811 млн человек, недоедали в прошлом году. Это число предполагает, что миру потребуются огромные усилия, чтобы выполнить обещание покончить с голодом к 2030 году", – отметил фонд.

Голод усиливался по всему миру с середины 2010-х годов. В 2020 году голод резко вырос как в абсолютном, так и в пропорциональном выражении, опередив рост населения. По оценкам экспертов ООН, около 9,9% людей недоедали в прошлом году, в 2019-м – 8,4%.

Более половины людей, которые недоедают (418 млн), проживают в Азии, а в Африке – более трети (282 млн). Еще 60 млн проживают в Латинской Америке и Карибском бассейне.

"Самый сильный рост пришелся на Африку, где предполагаемая распространенность недоедания составляет 21%, более чем в два раза выше, чем в любом другом регионе", – говорится в отчете.

В целом, в 2020 году более 2,3 млрд человек (30% населения мира) не имели постоянного доступа к полноценному питанию. Этот показатель за год вырос на столько же, на сколько поднялся за предыдущие пять лет.

По оценкам ЮНИСЕФ, в прошлом году более 149 млн детей в возрасте до пяти лет имели задержку в росте, более 45 млн истощены или слишком худы, а почти 39 млн имели лишний вес.

"3 млрд взрослых и детей по-прежнему лишены здорового питания, в основном из-за чрезмерных затрат. Почти треть женщин репродуктивного возраста страдает анемией", – сделала вывод организация.

Контекст:

По оценкам продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) и Всемирной продовольственной программы (WFP), Йемен, Южный Судан и Северная Нигерия возглавляют список из 20 стран и сталкиваются с крайним уровнем голода. На пороге голода находятся, в частности, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Венесуэла, Ливан, Сирия и Афганистан.

В декабре прошлого года исполнительный директор WFP Дэвид Бисли предупреждал, что в 2021 году человечеству грозит тяжелейший гуманитарный кризис, от голода может умереть 270 млн человек. В ноябре генсек ООН Антониу Гутерриш заявлял, что из-за пандемии количество людей, находящихся на грани голода, может увеличиться на 130 млн.

Теги: ООН, Африка, Азия, Латинская Америка, ЮНИСЕФ, кризис, голод, дети, женщины, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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