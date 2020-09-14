Папа Франциск призвал правительства мира прислушиваться к голосу протестующих

Демонстранты во всем мире должны выдвигать свои требования мирно, не поддаваясь соблазну агрессии и насилия, а власти – прислушиваться к справедливым требованиям протестующих. Об этом заявил папа римский Франциск.

Папа Франциск считает, что церковные общины должны содействовать установлению диалога между протестующими и властями стран в пользу примирения Фото: ЕРА

В связи с увеличением числа народных демонстраций и протестов в мире папа римский Франциск выступил с обращением к протестующим и правительствам стран. Он произнес его 12 сентября после завершения чтения молитвы Angelus с верующими, собравшимися на площади Святого Петра в Ватикане, сообщили Vatican News.

Папа Франциск сказал, что эти протесты выражают растущее разочарование людей по поводу определенных критических политических и социальных ситуаций. Он обратился к демонстрантам с призывом выдвигать свои требования мирно, не поддаваясь соблазну агрессии и насилия.

Он также призвал правительства стран мира прислушиваться к голосу своих граждан и приветствовать их справедливые устремления, обеспечивающие полное уважение прав человека и гражданских свобод.

По его словам, церковные общины в районах, где проходят такие протесты, должны содействовать установлению диалога между сторонами в пользу примирения.