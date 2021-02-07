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Папа римский впервые назначил женщину на должность замсекретаря Синода епископов

Сестра Натали Бекварт стала первой женщиной в должности заместителя секретаря Синода епископов. Это назначение произошло вскоре после того, как папа римский Франциск подписал указ, в котором расширил права женщин на участие в богослужебной жизни церкви.

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Папа Франциск неоднократно подчеркивал важность того, чтобы женщины были более вовлечены в процессы принятия решений в церкви
Папа Франциск неоднократно подчеркивал важность того, чтобы женщины были более вовлечены в процессы принятия решений в церкви
Фото: EPA

Папа римский Франциск назначил сестру Натали Бекварт заместителем секретаря Синода епископов. Об этом 6 февраля сообщило Vatican News.

Издание подчеркивает, что это первый случай, когда женщину назначили на эту должность.

Генеральный секретарь организации, кардинал Марио Грек, комментируя для Vatican News это назначение, заявил, что во время последних синодов многие синодальные отцы подчеркивали необходимость того, чтобы вся церковь размышляла о месте и роли женщин в церкви.

Он также подчеркнул, что и сам папа Франциск несколько раз подчеркивал важность того, чтобы женщины были более вовлечены в процессы принятия решений в церкви.

Кардинал отметил, что после своего назначения Бекварт стала первой женщиной с правом голоса на синодальных собраниях.

В середине января папа римский Франциск подписал указ, в котором расширил права женщин на участие в богослужебной жизни церкви. У женщин появилось право исполнять функции чтецов и аколитов (алтарников) – прислуживать у алтаря и раздавать причастие во время богослужения.

Теги: папа римский, религия, церковь, женщины
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