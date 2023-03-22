Парламент Уганды разрешил казнь за однополый секс

Все, кроме двух, из 389 законодателей проголосовали за жесткий закон о борьбе с гомосексуализмом, который вводит пожизненное заключение за однополый секс и "вербовку, продвижение и финансирование однополой деятельности".

Также согласно закону, лицо, совершившее "преступление гомосексуализма при отягчающих обстоятельствах", может наказываться смертной казнью.

Под отягчающими обстоятельствами закон подразумевает однополый секс с лицами, не достигшими 18-летнего возраста, или если представитель ЛГБТК+ занялся однополым сексом, будучи ВИЧ-инфицированным.

Двое депутатов, проголосовавших против закона, говорят, что он плохо продуман и содержит положения, которые являются неконституционными, а также сводят на нет успехи, достигнутые в борьбе с гендерным насилием.