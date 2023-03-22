Парламент Уганды разрешил казнь за однополый секс

Все, кроме двух, из 389 законодателей проголосовали за жесткий закон о борьбе с гомосексуализмом, который вводит пожизненное заключение за однополый секс и "вербовку, продвижение и финансирование однополой деятельности".
Также согласно закону, лицо, совершившее "преступление гомосексуализма при отягчающих обстоятельствах", может наказываться смертной казнью.
Под отягчающими обстоятельствами закон подразумевает однополый секс с лицами, не достигшими 18-летнего возраста, или если представитель ЛГБТК+ занялся однополым сексом, будучи ВИЧ-инфицированным.
Двое депутатов, проголосовавших против закона, говорят, что он плохо продуман и содержит положения, которые являются неконституционными, а также сводят на нет успехи, достигнутые в борьбе с гендерным насилием.
Как отмечает The Guardian, в Африке гомосексуальность является незаконным в большинстве стран. В Уганде только в феврале более 110 представителей ЛГБТК+ сообщили о преследованиях и нарушении их прав, включая аресты, сексуальное насилие, выселение и публичное раздевание.