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Парламент Уганды разрешил казнь за однополый секс

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В Уганде жестко преследуют представителей ЛГБТК+
В Уганде жестко преследуют представителей ЛГБТК+
Фото: depositphotos.com

Парламент Уганды 21 марта принял закон против ЛГБТК+, согласно которому гомосексуальные действия караются смертью. Об этом пишут The Guardian и Reuters.

Все, кроме двух, из 389 законодателей проголосовали за жесткий закон о борьбе с гомосексуализмом, который вводит пожизненное заключение за однополый секс и "вербовку, продвижение и финансирование однополой деятельности".

Также согласно закону, лицо, совершившее "преступление гомосексуализма при отягчающих обстоятельствах", может наказываться смертной казнью.

Под отягчающими обстоятельствами закон подразумевает однополый секс с лицами, не достигшими 18-летнего возраста, или если представитель ЛГБТК+ занялся однополым сексом, будучи ВИЧ-инфицированным.

Двое депутатов, проголосовавших против закона, говорят, что он плохо продуман и содержит положения, которые являются неконституционными, а также сводят на нет успехи, достигнутые в борьбе с гендерным насилием.

Контекст:

Как отмечает The Guardian, в Африке гомосексуальность является незаконным в большинстве стран. В Уганде только в феврале более 110 представителей ЛГБТК+ сообщили о преследованиях и нарушении их прав, включая аресты, сексуальное насилие, выселение и публичное раздевание.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: смерть, преследования, Африка, казнь, депутаты, арест, Guardian, преступление, секс, Уганда, гомосексуальность, борьба, пожизненное заключение, насилие, Reuters, нарушение
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