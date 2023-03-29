Pepsi представила новый логотип. Фото

Компания решила вернуться к классическому красно-бело-синему глобусу с волнистыми линиями, который использовался с 1950-х годов до ребрендинга в 2008 году.

Фото: pepsico.com

Надпись Pepsi поместили внутрь круга на белую полосу, но теперь она будет не синей, как в 90-х годах, или белой, как последние десятилетия, а черной.

Фото: pepsico.com

Это первое обновление логотипа Pepsi за последние 14 лет. Новый логотип и визуальную айдентику Pepsi начнут внедрять с осени 2023 года в Северной Америке, а в 2024 году новый логотип начнут использовать по всему миру.

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