В России прекратилось производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew

Журналисты Reuters посетили десятки супермаркетов, розничных магазинов и спортивных залов в Москве и за ее пределами и обнаружили там банки и бутылки Pepsi с датами производства в июле и августе на заводах в России. Самая последняя дата продукта Pepsi – 17 августа.

При этом в заявлении, которое компания отправила Reuters, PepsiCo сообщила, что прекратила производство концентратов для PepsiCola, Mirinda, 7Up и Mountain Dew в России.

Представитель компании сказал, что такие действия согласуются с объявлением, сделанном в марте 2022 года, когда PepsiCo объявила о приостановке производства, продаж, рекламных мероприятий и рекламы в России. При этом он отказался ответить, были ли остановлены продажи напитков в РФ.