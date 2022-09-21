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В России прекратилось производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew

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8 марта PepsiCo Inc объявила, что решила прекратить реализацию газированной воды в России
8 марта PepsiCo Inc объявила, что решила прекратить реализацию газированной воды в России
Фото: depositphotos.com

Американская компания PepsiCo прекратила производство напитков Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на заявление компании.

Журналисты Reuters посетили десятки супермаркетов, розничных магазинов и спортивных залов в Москве и за ее пределами и обнаружили там банки и бутылки Pepsi с датами производства в июле и августе на заводах в России. Самая последняя дата продукта Pepsi – 17 августа.

При этом в заявлении, которое компания отправила Reuters, PepsiCo сообщила, что прекратила производство концентратов для PepsiCola, Mirinda, 7Up и Mountain Dew в России.

Представитель компании сказал, что такие действия согласуются с объявлением, сделанном в марте 2022 года, когда PepsiCo объявила о приостановке производства, продаж, рекламных мероприятий и рекламы в России. При этом он отказался ответить, были ли остановлены продажи напитков в РФ.

Контекст:

8 марта PepsiCo Inc объявила, что решила прекратить реализацию газированной воды в России, но продолжит продавать там "товары первой необходимости", такие как молоко и другие молочные продукты, детские смеси и детское питание.

В тот же день об аналогичном решении заявили компании Coca-Cola и Starbucks.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, торговля, PepsiCo, продажа
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