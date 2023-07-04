ГОРДОН
 
 
МИР

Phillip Morris в 2022-м заработала в РФ почти $8 млрд и заплатила $206 млн налога на прибыль – Киевская школа экономики

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
На первом месте по прибыли в РФ находятся производители табака и алкоголя ($24 млрд)
На первом месте по прибыли в РФ находятся производители табака и алкоголя ($24 млрд)
Фото: depositphotos.com

Американская корпорация Philip Morris International Inc. (PMI), которая продолжила работать в России после ее вторжения в Украину, в 2022 году заработала в РФ $7,9 млрд. Такие данные Киевская школа экономики (KSE) приводит в совместном с платформой B4Ukraine отчете, опубликованном 4 июля.

Сумма налога на прибыль, который заплатила Philip Morris International Inc. в бюджет России, составила $206 млн.

На втором месте по сумме прибыли в РФ – японский табачный производитель Japan International Tobacco ($7,4 млрд), на третьем – французская компания Leroy Merlin ($4,9 млрд).

В десятку также вошли:

  • Pepsі ($4,7 млрд);
  • British American Tоbacсo ($4,2 млрд);
  • VEON ($4,1 млрд);
  • Auchan ($3,5 млрд);
  • Metro AG ($3,4 млрд);
  • Danone ($3 млрд);
  • Hyundai ($2,7 млрд).

В отчете отмечается, что в целом на первом месте по прибыли в РФ находятся производители табака и алкоголя ($24 млрд). 40% таких компаний остались на российском рынке.

На втором месте – сектор потребительских товаров ($21 млрд). Сюда входят крупные мировые бренды Danone, Pepsi, Procter and Gamble и Unilever. 55% международных компаний из этого сектора остались работать в РФ.

На третьем месте – автомобильная промышленность ($19,6 млрд). 58% таких компаний остались в РФ после вторжения.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года РФ начали покидать зарубежные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ на 23 июня 2023 года ушли более 1200 компаний.

KSE в середине июня сообщала, что общая выручка иностранных компаний, работавших на российском рынке в 2022 году, упала на 42%, а прибыль – на 19%. 

4 июля KSE подсчитала, что в 2022 году международные корпорации получили более $213,9 млрд дохода через свои российские предприятия и заплатили $3,5 млрд налога на прибыль.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, автомобили, экономика, Hyundai, алкоголь, доходы, прибыль, Danone, бюджет России, отчет, METRO, KSE, Киевская школа экономики, компании, Auchan
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
53-летняя Лопес выложила в сеть фото в купальнике с перфорацией на декольте
53-летняя Лопес выложила в сеть фото в купальнике с перфорацией на декольте
Галина ГРИШИНА
Нагетсы из кабачка. Кулинарный блогер рассказала, как приготовить вкусную панировку всего из шести составляющих
Нагетсы из кабачка. Кулинарный блогер рассказала, как приготовить вкусную панировку всего из шести составляющих
Галина ГРИШИНА
"Он очень счастлив". Замкомандира "Азова" Калина во второй раз стал отцом. У него родилась дочь Квитослава. Видео
"Он очень счастлив". Замкомандира "Азова" Калина во второй раз стал отцом. У него родилась дочь Квитослава. Видео
Галина ГРИШИНА
Как продлить срок хранения спелых авокадо. Простой трюк, благодаря которому авокадо будут свежими столько, сколько захотите
Как продлить срок хранения спелых авокадо. Простой трюк, благодаря которому авокадо будут свежими столько, сколько захотите
Галина ГРИШИНА
Дорофеева показала, как принимает душ после растяжки. Фото
Дорофеева показала, как принимает душ после растяжки. Фото
Галина ГРИШИНА
"Я такой: "Блин! Влажные салфетки?!" Притула рассказал, как Шуфрич пожал ему руку
"Я такой: "Блин! Влажные салфетки?!" Притула рассказал, как Шуфрич пожал ему руку
Галина ГРИШИНА
Маникюр с эффектом ауры. Новый тренд этого лета. Фото
Маникюр с эффектом ауры. Новый тренд этого лета. Фото
Галина ГРИШИНА
Выпускники медфакультета Ужгородского университета вместо празднования выпускного передали 100 тыс. грн в поддержку ВСУ
Выпускники медфакультета Ужгородского университета вместо празднования выпускного передали 100 тыс. грн в поддержку ВСУ
Галина ГРИШИНА
"Будьте практичны и не допускайте, чтобы пустовал хоть кусок земли". Эксперты рассказали, что посадить в июле после сбора первого урожая
"Будьте практичны и не допускайте, чтобы пустовал хоть кусок земли". Эксперты рассказали, что посадить в июле после сбора первого урожая
Галина ГРИШИНА
Белодед на отдыхе в Испании снялась в вязанном лифе и мини-шортах. Фото
Белодед на отдыхе в Испании снялась в вязанном лифе и мини-шортах. Фото
Галина ГРИШИНА
"Как прохладный оазис". Летний маникюр от мастера. Видеоурок
"Как прохладный оазис". Летний маникюр от мастера. Видеоурок
Налчаджиоглу показал в одном ролике дочь от Ани Лорак, падчерицу и новую жену. Видео
Налчаджиоглу показал в одном ролике дочь от Ани Лорак, падчерицу и новую жену. Видео
Добавьте к творогу сметану с молоком – и получится нежная и воздушная запеканка. Эксперт дала рецепт десерта с точными пропорциями
Добавьте к творогу сметану с молоком – и получится нежная и воздушная запеканка. Эксперт дала рецепт десерта с точными пропорциями
Галина ГРИШИНА
"Счастливая и красивая". 49-летняя Наталья Егорова показала, что каждый день делает со своим лицом, чтобы оно всегда было "свежим и подтянутым". Видео
"Счастливая и красивая". 49-летняя Наталья Егорова показала, что каждый день делает со своим лицом, чтобы оно всегда было "свежим и подтянутым". Видео
Галина ГРИШИНА
Все, что нужно знать, когда вы готовите баклажаны. Лайфхаки
Все, что нужно знать, когда вы готовите баклажаны. Лайфхаки
35-летняя жена 59-летнего Джонсона на последних неделях беременности снялась в новой фотосессии вместе с сыном и дочерью. Фото
35-летняя жена 59-летнего Джонсона на последних неделях беременности снялась в новой фотосессии вместе с сыном и дочерью. Фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Жена Налчаджиоглу, которую его дочь от Ани Лорак толкнула лицом в торт, показала свой букет (97587)
2
Дочь Налчаджиоглу от Ани Лорак толкнула его новую жену лицом в торт. Фото (45618)
3
"Я просто не имею права не рассказать вам всю правду". Никитюк прокомментировала слухи о бойфренде, который ее "продвигал, а затем бросил" (44588)
4
Вот зачем опытные дачники прячут в пакеты зеленые помидоры на кустах. Лайфхак от экспертов (41638)
5
Дорофеева показала себя в полный рост с нижнего ракурса (26273)
6
Налчаджиоглу показал в одном ролике дочь от Ани Лорак, падчерицу и новую жену. Видео (24640)
7
Посыпьте этим вокруг растений – и улитки не смогут уничтожить урожай. Эксперты рассказали, как защитить огород от вредителей (24578)
8
35-летняя Никитюк снялась в белой майке. Фото (24330)
 
 
 
 