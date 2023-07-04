Phillip Morris в 2022-м заработала в РФ почти $8 млрд и заплатила $206 млн налога на прибыль – Киевская школа экономики

На первом месте по прибыли в РФ находятся производители табака и алкоголя ($24 млрд) Фото: depositphotos.com

Сумма налога на прибыль, который заплатила Philip Morris International Inc. в бюджет России, составила $206 млн.

На втором месте по сумме прибыли в РФ – японский табачный производитель Japan International Tobacco ($7,4 млрд), на третьем – французская компания Leroy Merlin ($4,9 млрд).

В десятку также вошли:

Pepsі ($4,7 млрд);

British American Tоbacсo ($4,2 млрд);

VEON ($4,1 млрд);

Auchan ($3,5 млрд);

Metro AG ($3,4 млрд);

Danone ($3 млрд);

Hyundai ($2,7 млрд).

фотогалерея ( 1 из 2) Инфографика: b4ukraine.org Инфографика: b4ukraine.org

В отчете отмечается, что в целом на первом месте по прибыли в РФ находятся производители табака и алкоголя ($24 млрд). 40% таких компаний остались на российском рынке.

На втором месте – сектор потребительских товаров ($21 млрд). Сюда входят крупные мировые бренды Danone, Pepsi, Procter and Gamble и Unilever. 55% международных компаний из этого сектора остались работать в РФ.

На третьем месте – автомобильная промышленность ($19,6 млрд). 58% таких компаний остались в РФ после вторжения.