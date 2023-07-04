Phillip Morris в 2022-м заработала в РФ почти $8 млрд и заплатила $206 млн налога на прибыль – Киевская школа экономики

Сумма налога на прибыль, который заплатила Philip Morris International Inc. в бюджет России, составила $206 млн.
На втором месте по сумме прибыли в РФ – японский табачный производитель Japan International Tobacco ($7,4 млрд), на третьем – французская компания Leroy Merlin ($4,9 млрд).
В десятку также вошли:
В отчете отмечается, что в целом на первом месте по прибыли в РФ находятся производители табака и алкоголя ($24 млрд). 40% таких компаний остались на российском рынке.
На втором месте – сектор потребительских товаров ($21 млрд). Сюда входят крупные мировые бренды Danone, Pepsi, Procter and Gamble и Unilever. 55% международных компаний из этого сектора остались работать в РФ.
На третьем месте – автомобильная промышленность ($19,6 млрд). 58% таких компаний остались в РФ после вторжения.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года РФ начали покидать зарубежные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ на 23 июня 2023 года ушли более 1200 компаний.
KSE в середине июня сообщала, что общая выручка иностранных компаний, работавших на российском рынке в 2022 году, упала на 42%, а прибыль – на 19%.
4 июля KSE подсчитала, что в 2022 году международные корпорации получили более $213,9 млрд дохода через свои российские предприятия и заплатили $3,5 млрд налога на прибыль.