За 2022 год международные корпорации заплатили в России $3,5 млрд налога на прибыль – Киевская школа экономики

Самые большие общие доходы, а соответственно, и наибольший вклад в бюджет Кремля за счет налогов – у компаний из США Фото: depositphotos.com

По данным KSE, из 1387 западных компаний с российскими филиалами на момент начала полномасштабного вторжения только 241 (17%) полностью покинула Россию. Большинство компаний (56%), отслеживаемых KSE, намерены и дальше вести бизнес в России.

Самые большие общие доходы, а соответственно, и наибольший вклад в бюджет Кремля за счет налогов – у компаний из США. Это притом, что сейчас в РФ остаются 44% американских компаний, которые присутствовали на момент начала полномасштабного вторжения. Тем не менее американские фирмы заплатили в бюджет РФ $712 млн.

На втором месте по сумме налогов – Германия ($402 млн), на третьем – Швейцария ($275 млн), на четвертом – Япония и Великобритания (обе по $205 млн), на пятом – Китай ($184 млн).

Инфографика: b4ukraine.org

В целом компании со штаб-квартирами в странах – членах ЕС в 2022 году заработали в РФ $75,2 млрд – значительно больше, чем фирмы, зарегистрированные в США (чуть более $40 млрд). А общая сумма их налогов в бюджет РФ составила $594 млн.