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За 2022 год международные корпорации заплатили в России $3,5 млрд налога на прибыль – Киевская школа экономики

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Самые большие общие доходы, а соответственно, и наибольший вклад в бюджет Кремля за счет налогов у компаний из США
Самые большие общие доходы, а соответственно, и наибольший вклад в бюджет Кремля за счет налогов – у компаний из США
Фото: depositphotos.com

В 2022 году международные корпорации, в том числе те, которые прекратили свое присутствие в РФ после начала полномасштабной войны, получили более $213,9 млрд дохода через свои российские предприятия и заплатили $3,5 млрд налога на прибыль. Такие данные Киевская школа экономики (KSE) приводит в совместном с платформой B4Ukraine отчете, опубликованном 4 июля.

По данным KSE, из 1387 западных компаний с российскими филиалами на момент начала полномасштабного вторжения только 241 (17%) полностью покинула Россию. Большинство компаний (56%), отслеживаемых KSE, намерены и дальше вести бизнес в России.

Самые большие общие доходы, а соответственно, и наибольший вклад в бюджет Кремля за счет налогов – у компаний из США. Это притом, что сейчас в РФ остаются 44% американских компаний, которые присутствовали на момент начала полномасштабного вторжения. Тем не менее американские фирмы заплатили в бюджет РФ $712 млн.

На втором месте по сумме налогов – Германия ($402 млн), на третьем – Швейцария ($275 млн), на четвертом – Япония и Великобритания (обе по $205 млн), на пятом – Китай ($184 млн).

Инфографика: b4ukraine.org
Инфографика: b4ukraine.org

В целом компании со штаб-квартирами в странах – членах ЕС в 2022 году заработали в РФ $75,2 млрд – значительно больше, чем фирмы, зарегистрированные в США (чуть более $40 млрд). А общая сумма их налогов в бюджет РФ составила $594 млн.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года РФ начали покидать зарубежные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ на 23 июня 2023 года ушли более 1200 компаний.

KSE в середине июня сообщала, что общая выручка иностранных компаний, работавших на российском рынке в 2022 году, упала на 42%, а прибыль – на 19%. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Германия, Украина, налоги, Великобритания, Япония, экономика, Швейцария, Кремль, доходы, прибыль, отчет, KSE, ЕС, Киевская школа экономики, компании
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