Пилот самолета написал слово "Relax" в небе у границы с Украиной

Самолет написал слово relax на высоте в 3 км Скриншот: flightradar24.com

Согласно данным сервиса, самолет вылетел из Кишинева 17 февраля. Он провел в воздухе 1 час 38 минут и за это время своей траекторией написал слово relax. Затем самолет вернулся в Кишинев.

Как отмечает агентство Press Association, самолет летел на высоте 10 тыс. футов (более 3 км), иногда приближаясь к украинской границе на расстояние 25 миль (40 км).

За полетом в какой-то момент следили более 30 тыс. пользователей сервиса Flightradar24.