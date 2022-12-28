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Почти 44% аргентинцев видят Месси президентом страны – опрос

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17,5% респондентов не исключили, что проголосовали бы за кандидатуру Месси на выборах президента Аргентины
17,5% респондентов не исключили, что проголосовали бы за кандидатуру Месси на выборах президента Аргентины
Фото: EPA

Если бы выборы президента Аргентины состоялись в ближайшее время, капитана футбольной сборной страны Лионеля Месси поддержали бы 43,7% аргентинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Giacobbe y Asociados 19–20 декабря, сообщил портал MSN.

В то же время против кандидатуры Месси, который вместе со сборной Аргентины стал победителем, а также был признан лучшим игроком чемпионата мира 2022 в Катаре, высказались 37,8% респондентов.

Еще 17,5% опрошенных аргентинцев выбрали вариант "возможно".

В опросе приняли участие более 2,5 тыс. человек. Респонденты отметили, что Месси в основном вызывает у них "радость" и "восхищение". 

Выборы президента Аргентины пройдут в 2023 году.

Контекст:

18 декабря в финале чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре сборная Аргентины в серии послематчевых пенальти победила команду Франции. Основное время матча закончилось вничью 2:2, дополнительное – 3:3 (команды обменялись голами). Месси отличился дважды (один мяч с пенальти).

Команда Аргентины выиграла ЧМ впервые за 36 лет. Всего аргентинцы выигрывали чемпионат трижды (1978, 1986, 2022).

Первая победа на ЧМ для капитана сборной Месси стала 42-м трофеем в его карьере. Месси также стал рекордсменом по количеству матчей на чемпионатах мира.

Теги: футбол, выборы, Лионель Месси, Аргентина, чемпионат мира по футболу 2022, президент, сборная Аргентины
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