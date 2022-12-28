Почти 44% аргентинцев видят Месси президентом страны – опрос

17,5% респондентов не исключили, что проголосовали бы за кандидатуру Месси на выборах президента Аргентины Фото: EPA

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Giacobbe y Asociados 19–20 декабря, сообщил портал MSN.

В то же время против кандидатуры Месси, который вместе со сборной Аргентины стал победителем, а также был признан лучшим игроком чемпионата мира 2022 в Катаре, высказались 37,8% респондентов.

Еще 17,5% опрошенных аргентинцев выбрали вариант "возможно".

В опросе приняли участие более 2,5 тыс. человек. Респонденты отметили, что Месси в основном вызывает у них "радость" и "восхищение".

Выборы президента Аргентины пройдут в 2023 году.