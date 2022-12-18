Футболисты сборной Аргентины стали триумфаторами чемпионата мира в Катаре. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Сборная Аргентины по футболу выиграла чемпионат мира
в Катаре, обыграв 18 декабря в финале действующих на тот момент чемпионов, сборную Франции. Все решила серия пенальти, которую лучше пробили Лионель Месси и его соотечественники. Месси стал лучшим игроком турнира, а француз Килиан Мбаппе, забивший в финале игры три мяча (на один больше, чем Месси), – лучшим бомбардиром чемпионата. Фото из Катара и других мест планеты, где праздновали победу аргентинцев, опубликовало агентство ЕРА
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