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Футболисты сборной Аргентины стали триумфаторами чемпионата мира в Катаре. Фоторепортаж

Вчера 23.42
Сборная Аргентины по футболу выиграла чемпионат мира в Катаре, обыграв 18 декабря в финале действующих на тот момент чемпионов, сборную Франции. Все решила серия пенальти, которую лучше пробили Лионель Месси и его соотечественники. Месси стал лучшим игроком турнира, а француз Килиан Мбаппе, забивший в финале игры три мяча (на один больше, чем Месси), – лучшим бомбардиром чемпионата. Фото из Катара и других мест планеты, где праздновали победу аргентинцев, опубликовало агентство ЕРА.
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