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Зеленский: Хотя ФИФА заблокировала обращение от Украины ко всему миру, его распространили футбольная сборная, Шевченко, Модрич, Гвардиола

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16 декабря СМИ сообщили, что украинские власти предложили ФИФА организовать выступление Зеленского с посланием о мире на финале ЧМ по футболу, но получили отказ
16 декабря СМИ сообщили, что украинские власти предложили ФИФА организовать выступление Зеленского с посланием о мире на финале ЧМ по футболу, но получили отказ
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский рассказал 18 декабря, что в преддверии финала чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре подготовил специальное обращение от Украины ко всему миру – "ко всем, кто ценит мир и жизнь", но его заблокировала международная футбольная федерация.

Об этом Зеленский сообщил в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.

"Хотя ФИФА заблокировала это обращение для показа на стадионе перед финальной игрой в Катаре, но мир все равно услышал наш призыв. Наши футболисты распространили видео... [Андрей] Ярмоленко и вся сборная Украины, [Андрей] Шевченко, [Александр] Шовковский, [капитан сборной Хорватии Лука] Модрич, [директор по футболу ФК "Шахтер" Дарио] Срна, [главный тренер ФК "Манчестер Сити" (Англия) Пеп] Гвардиола, [экс-футболист ФК "Шахтер" Разван] Рац и многие другие прекрасные игроки. Я благодарю всех! Страны-партнеры поддержали. Тысячи мировых СМИ распространили", – отметил президент Украины.

Финал ЧМ 2022, в котором сборная Аргентины в серии послематчевых пенальти победила команду Франции, Зеленский назвал "эмоциональным".

"Именно в этом и есть смысл футбола: у каждого есть шанс на победу, каждый может показать, что он самый сильный. Но состязание – на поле для игры, а не на поле битвы. И самое худшее, что может случиться, – это красная карточка, а не красная кнопка. Когда людей объединяет футбол, людей объединяет мир", – подчеркнул Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/545020550818065/

Контекст:

С 24 февраля Зеленский регулярно появляется по видеосвязи на крупных мировых мероприятиях, используя их как площадку для напоминания о продолжающейся российской агрессии против Украины.

Он выступал на заседаниях парламентов различных стран, на саммитах G20 и G7, на вручении "Грэмми", фестивале "Каннские львы" и других мероприятиях.

16 декабря канал CNN сообщил, украинские власти предложили ФИФА организовать выступление Зеленского с посланием о мире на финале чемпионата мира по футболу, но получили отказ.

В Офисе президента Украины раскритиковали отказ ФИФА включить обращение Зеленского перед финалом ЧМ, отметив, что международная федерация "утратила свое ценное понимание футбола – как игры, которая объединяет людей, а не поддерживает существующие разногласия".

Отказом показать призыв Зеленского к миру перед финалом ЧМ 2022 по футболу в Катаре ФИФА "в очередной раз проявила лицемерие под названием "Спорт вне политики", но Украина "разрушит этот Карфаген", заявили в МИД.

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