Зеленский: Хотя ФИФА заблокировала обращение от Украины ко всему миру, его распространили футбольная сборная, Шевченко, Модрич, Гвардиола

16 декабря СМИ сообщили, что украинские власти предложили ФИФА организовать выступление Зеленского с посланием о мире на финале ЧМ по футболу, но получили отказ Фото: president.gov.ua

Об этом Зеленский сообщил в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.

"Хотя ФИФА заблокировала это обращение для показа на стадионе перед финальной игрой в Катаре, но мир все равно услышал наш призыв. Наши футболисты распространили видео... [Андрей] Ярмоленко и вся сборная Украины, [Андрей] Шевченко, [Александр] Шовковский, [капитан сборной Хорватии Лука] Модрич, [директор по футболу ФК "Шахтер" Дарио] Срна, [главный тренер ФК "Манчестер Сити" (Англия) Пеп] Гвардиола, [экс-футболист ФК "Шахтер" Разван] Рац и многие другие прекрасные игроки. Я благодарю всех! Страны-партнеры поддержали. Тысячи мировых СМИ распространили", – отметил президент Украины.

Финал ЧМ 2022, в котором сборная Аргентины в серии послематчевых пенальти победила команду Франции, Зеленский назвал "эмоциональным".

"Именно в этом и есть смысл футбола: у каждого есть шанс на победу, каждый может показать, что он самый сильный. Но состязание – на поле для игры, а не на поле битвы. И самое худшее, что может случиться, – это красная карточка, а не красная кнопка. Когда людей объединяет футбол, людей объединяет мир", – подчеркнул Зеленский.