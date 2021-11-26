Почтовая служба Норвегии выпустила рождественский ролик с Сантой-геем

Санта-Клаус и его парень Гарри в рекламном ролике Posten Скриншот: Posten / YouTube

Видеоролик – отсылка к романтической комедии "Когда Гарри встретил Салли", вышедшей на экраны в 1989 году. По сюжету, Санта и его парень Гарри налаживают узы в течение нескольких лет. При этом пара ограничена мимолетными встречами в связи с плотным графиком Санты, пока тот не обращается за помощью к почтовой службе Posten.

Рекламный ролик был сделан по случаю 50-летнего юбилея декриминализации однополых отношений в Норвегии, который будет отмечаться в следующем году.

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Видео: Posten / Youtube