Подозревали в колдовстве. В Папуа-Новой Гвинее родственники два года пытали семилетнюю девочку

Семилетнюю девочку по имени Анджелина обвинили в колдовстве. У ребенка обнаружили множественные переломы рук, ног, ножевые ранения по всему телу и несколько ожогов на губах и гениталиях.

Две недели назад девочку спасли, она находится в больнице. Как только здоровье Анджелины стабилизируется, ее переведут в безопасное место.

Издание отметило, что полиция арестовала мучителей ребенка и предъявила им обвинения.

Это второй случай, когда ребенка пытали из-за ложных обвинений в колдовстве. В 2017 году в Папуа-Новой Гвинее спасли девушку, которая оказалась в похожей ситуации.