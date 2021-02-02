Полицейские в США задержали 9-летнюю девочку, применив перцовый баллончик. Ребенок хотел убить свою мать

Полицейские в городе Рочестер (штат Нью-Йорк) надели наручники на 9-летнюю девочку и использовали против нее перцовый баллончик. Об этом сообщил американский телеканал CNN 2 февраля со ссылкой на информацию из местного полицейского управления.
Девочка сопротивлялась и не хотела садиться в полицейский автомобиль. Инцидент зафиксировали на видео. На кадрах видно, как полицейские удерживают ребенка, надевают на него наручники и пытаются затащить на заднее сиденье полицейской машины. Девочка постоянно плачет и зовет своего отца. После многократных попыток посадить ее в машину правоохранители применили перцовый баллончик.
Заместитель начальника полиции Рочестера Андре Андерсон сказал, что ребенка доставили в одну из больниц города и в итоге отпустили. Исполняющий обязанности начальника полиции Рочестера Синтия Херриот-Салливан заявила, что подобное обращение полиции с девочкой неприемлемо.
Андерсон уточнил, что офицерам поступило сообщение о намерении ребенка покончить с собой. Девочка также хотела убить свою мать, пояснил замначальника полиции.
Ребенок убегал от полицейских, а те пытались его догнать, чтобы помочь и отвезти в больницу. Девочка сопротивлялась, толкала офицера и сбила его нательную камеру. Позже на видео женщина-офицер разговаривает с ней и в конце концов говорит: "Это твой последний шанс, иначе мы применим перцовый баллончик". Примерно через минуту другой офицер говорит: "Просто распылите сейчас".
Исполнительный директор Союза гражданских свобод Нью-Йорка Донна Либерман сказала, что у полиции не было "никаких разумных оснований", чтобы применить перцовый баллончик против 9-летнего ребенка. По сообщению местных властей, причастных к событию полицейских отстранили от выполнения обязанностей.