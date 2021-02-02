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Полицейские в США задержали 9-летнюю девочку, применив перцовый баллончик. Ребенок хотел убить свою мать

Офицеры полиции американского города Рочестер получили сообщение о намерении ребенка покончить с собой и убить свою мать, сказал заместитель начальника полицейского управления Андре Андерсон.

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Полицейские хотели отвезти девочку в больницу
Полицейские хотели отвезти девочку в больницу
Фото: ЕРА

Полицейские в городе Рочестер (штат Нью-Йорк) надели наручники на 9-летнюю девочку и использовали против нее перцовый баллончик. Об этом сообщил американский телеканал CNN 2 февраля со ссылкой на информацию из местного полицейского управления.

Девочка сопротивлялась и не хотела садиться в полицейский автомобиль. Инцидент зафиксировали на видео. На кадрах видно, как полицейские удерживают ребенка, надевают на него наручники и пытаются затащить на заднее сиденье полицейской машины. Девочка постоянно плачет и зовет своего отца. После многократных попыток посадить ее в машину правоохранители применили перцовый баллончик.

Заместитель начальника полиции Рочестера Андре Андерсон сказал, что ребенка доставили в одну из больниц города и в итоге отпустили. Исполняющий обязанности начальника полиции Рочестера Синтия Херриот-Салливан заявила, что подобное обращение полиции с девочкой неприемлемо. 

Андерсон уточнил, что офицерам поступило сообщение о намерении ребенка покончить с собой. Девочка также хотела убить свою мать, пояснил замначальника полиции.

Ребенок убегал от полицейских, а те пытались его догнать, чтобы помочь и отвезти в больницу. Девочка сопротивлялась, толкала офицера и сбила его нательную камеру. Позже на видео женщина-офицер разговаривает с ней и в конце концов говорит: "Это твой последний шанс, иначе мы применим перцовый баллончик". Примерно через минуту другой офицер говорит: "Просто распылите сейчас".

Исполнительный директор Союза гражданских свобод Нью-Йорка Донна Либерман сказала, что у полиции не было "никаких разумных оснований", чтобы применить перцовый баллончик против 9-летнего ребенка. По сообщению местных властей, причастных к событию полицейских отстранили от выполнения обязанностей.

Теги: полиция, Нью-Йорк, самоубийство, полицейский, ребенок, девушка, мать
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