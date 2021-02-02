Полицейские в США задержали 9-летнюю девочку, применив перцовый баллончик. Ребенок хотел убить свою мать

Офицеры полиции американского города Рочестер получили сообщение о намерении ребенка покончить с собой и убить свою мать, сказал заместитель начальника полицейского управления Андре Андерсон.

Полицейские в городе Рочестер (штат Нью-Йорк) надели наручники на 9-летнюю девочку и использовали против нее перцовый баллончик. Об этом сообщил американский телеканал CNN 2 февраля со ссылкой на информацию из местного полицейского управления.

Девочка сопротивлялась и не хотела садиться в полицейский автомобиль. Инцидент зафиксировали на видео. На кадрах видно, как полицейские удерживают ребенка, надевают на него наручники и пытаются затащить на заднее сиденье полицейской машины. Девочка постоянно плачет и зовет своего отца. После многократных попыток посадить ее в машину правоохранители применили перцовый баллончик.

Заместитель начальника полиции Рочестера Андре Андерсон сказал, что ребенка доставили в одну из больниц города и в итоге отпустили. Исполняющий обязанности начальника полиции Рочестера Синтия Херриот-Салливан заявила, что подобное обращение полиции с девочкой неприемлемо.