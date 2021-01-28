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Нападение на украинского подростка в Париже. Полиция задержала девять человек

Девятерых несовершеннолетних, которых задержала полиция в связи с нападением в Париже на 15-летнего украинца Юрия, подозревают в трех правонарушениях.

Полиция взяла подростков под стражу
Полиция взяла подростков под стражу
Фото: ЕРА (архив)

28 января во Франции задержали несовершеннолетних, которых полиция считает причастными к нападению 15 января в Париже на 15-летнего подростка из Украины Юрия. Об этом со ссылкой на прокуратуру сообщает телеканал franceinfo.

Задержание девяти человек произошло в департаменте О-де-Сен к западу от Парижа.

Подростков поместили под стражу по обвинению в покушении на убийство, участии в преступном сообществе и краже с применением насилия.

15 января в центре Парижа 10 неизвестных напали на компанию подростков, среди которых был и украинец. Прокуратура Парижа квалифицировала случившееся как "покушение на убийство".

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен назвал нападение на Юрия атакой невероятной жестокости.

"Расследование должно пролить свет на факты и бросить вызов виновным в этом преступном деянии", – отметил он.

После избиения у парня обнаружили травму головы с несколькими серьезными переломами, гематому между мозгом и черепом, контузию головного мозга, а также перелом носа, пальца и несколько синяков. Ему сделали шестичасовую операцию. 24 января стало известно, что пострадавшего украинца начали выводить из комы.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 января потребовал найти и наказать злоумышленников.

26 января Libération сообщило, что мать Юрия Наталья Крушеник фигурирует в расследовании о торговле людьми. На нее пожаловались 11 украинских женщин, которых Наталья наняла на работу уборщицами.

Сам пострадавший подросток может быть связан с радикальной группировкой, писало Le Figaro.

Теги: Франция, прокуратура, полиция, нападение, покушение, Париж, расследование, задержание, украинец, пострадавшие, обвинение, насилие, избиение, подростки
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