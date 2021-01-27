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Родственники рассказали о состоянии 15-летнего украинца, которого избили в Париже

Семья избитого в центре Парижа украинского подростка не знает, почему Юрия избили. Это произошло, когда он с другими детьми возвращался из колледжа, все успели убежать, а Юрий упал на землю. Об этом рассказала тетя подростка Ирен.

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Юрий с матерью уехали в Париж 12 лет назад
Юрий с матерью уехали в Париж 12 лет назад
Фото: maman_de_yuriy / Instagram

Избитый в центре Парижа 15-летний украинец Юрий 23 января пришел в себя, но на следующий день ему стало плохо. Об этом "Обозревателю" рассказала тетя Юрия Ирен, которая живет в Украине.

"Он был очень возбужден, у него повысилось внутричерепное давление, он был нервный. Но в понедельник рано утром сестра сообщила, что ему стало лучше, он успокоился. Врачи пока не могут объяснить, почему так произошло", – отметила женщина.

По словам матери Юрия, он шевелит руками и ногами, это дает надежду, что подросток будет ходить. После операции он узнал свою мать, однако французские медики не дают прогнозов.

"Он узнал и своего отчима, его тоже пускают в реанимацию. Тут, в Закарпатье, живет его родной отец, так сложилось, что они в разводе с сестрой. Он тоже очень переживает за сына", – сказала Ирен.

Семья Юрия не знает, почему его избили. Это произошло, когда он с другими детьми возвращался из колледжа. Другие подростки успели убежать.

По информации тети, мать Юрия уехала во Францию 12 лет назад с сыном. Юрий хорошо учится и увлекается футболом.

"Перед карантином он как раз прошел отбор в какой-то футбольный клуб. Юра тогда говорил, что сможет стать известным футболистом и зарабатывать хорошие деньги. Правда, он также добавлял, что спорт – это не навсегда, нужно иметь профессию на всю жизнь, он хотел бы стать медиком или юристом", – рассказала тетя.

23 января министр внутренних дел Жеральд Дарманен в Twitter назвал нападение на Юрия атакой невероятной жестокости.

"Расследование должно пролить свет на факты и бросить вызов виновным в этом преступном деянии", – отметил он.

Прокуратура Парижа квалифицировала случившееся как "покушение на убийство". Об этом 25 января сообщает Euro News.

"Прилагаются все усилия, чтобы дело было раскрыто, а виновные быстро выявлены и арестованы", – заявил в воскресенье прокурор Парижа Реми Хейтц.

По данным телеканала, в окружении президента Франции Эммануэля Макрона заявили, что Елисейский дворец "находится в контакте с семьей пострадавшего".

15 января в центре Парижа 10 неизвестных напали на компанию подростков, среди которых был и украинец. Всем, кроме Юрия, удалось убежать.

После избиения у парня обнаружили травму головы с несколькими серьезными переломами, гематому между мозгом и черепом, контузию головного мозга, а также перелом носа, пальца и несколько синяков. Ему сделали шестичасовую операцию. 24 января стало известно, что пострадавшего украинца начали выводить из комы.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 января прокомментировал избиение подростка. Глава государства потребовал найти и наказать злоумышленников.

Теги: футбол, Украина, Франция, Париж, колледж, футболист, медики, избиение, подростки, Жеральд Дарманен
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