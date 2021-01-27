Мать избитого в Париже украинского подростка фигурирует в расследовании о торговле людьми – СМИ

По информации французского издания Liberation, 11 украинских женщин пожаловались на Наталью Крушеник, которая наняла их для работы уборщицами. О ее избитом в столице Франции 15-летнем сыне Юрии Le Figaro написала, что он попадал в поле зрения полиции.

15-летний украинец Юрий, которого в центре Парижа жестоко избила компания подростков, мог быть связан с радикальной группировкой из района Богренель RD4. Об этом 27 января сообщает Le Figaro со ссылкой на источники в полиции.

По информации издания, правоохранители изучают причастность Юрия к банде. Возможно, он был причастен к актам насилия. RD4 конфликтовала с другой группировкой.

Журналисты отметили, что напавшие на Юрия пока не установлены.

26 января Liberation сообщило о том, что мать Юрия Наталья Крушеник фигурирует в расследовании о торговле людьми. На нее пожаловались 11 украинских женщин, которых Наталья наняла на работу уборщицами.

По данным издания, женщин нелегально трудоустроили в компанию VIP Services-Concierges, которая специализируется на обслуживании квартир сервиса Airbnb. Украинки были недовольны условиями труда и зарплатами.

15 января в центре Парижа 10 неизвестных напали на компанию подростков, среди которых был и украинец. Прокуратура Парижа квалифицировала случившееся как "покушение на убийство".

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен назвал нападение на Юрия атакой невероятной жестокости.

"Расследование должно пролить свет на факты и бросить вызов виновным в этом преступном деянии", – отметил он.

После избиения у парня обнаружили травму головы с несколькими серьезными переломами, гематому между мозгом и черепом, контузию головного мозга, а также перелом носа, пальца и несколько синяков. Ему сделали шестичасовую операцию. 24 января стало известно, что пострадавшего украинца начали выводить из комы.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 января прокомментировал избиение подростка. Глава государства потребовал найти и наказать злоумышленников.