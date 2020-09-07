Полиция Бирмингема задержала мужчину, напавшего на прохожих с ножом

Британская полиция задержала 27-летнего мужчину, который в ночь на 7 сентября убил одного человека и ранил еще семерых.

Сегодня утром в британском Бирмингеме полиция задержала подозреваемого в вооруженном нападении на восьмерых человек. Об этом сообщает ВВС.

27-летний подозреваемый заключен под стражу.

Полиция сообщила, что ему будет предъявлено обвинение в убийстве и семи покушениях на убийство.

Подозреваемый в ночь на 7 сентября совершил несколько нападений в разных частях города. В результате один человек погиб, еще семеро ранены (двое пострадавших получили тяжелые ранения). В полиции считают, что злоумышленник действовал наугад, и не связывают произошедшее с преступлениями на почве ненависти.