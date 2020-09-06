В Англии на прохожих напал человек с ножом, есть погибший и тяжелораненые

В результате нападения человека с ножом на прохожих в английском Бирмингеме один пострадавший скончался, еще семеро получили ранения.

6 сентября в английском городе Бирмингем мужчина с ножом напал на прохожих. Об этом со ссылкой на полицию сообщает ВВС.

Нападений было несколько в разных частях города, начиная с 0.30 после полуночи. Офицеры полиции считают, что злоумышленник действовал наугад, и не связывают происходящее с преступлениями на почве ненависти.

В результате нанесенных им ножевых ударов скончался один мужчина. Тяжелые ранения получили женщина и мужчина. Еще пять пострадавших получили травмы, не опасные для жизни.

Нападавшего ищут, отмечает телекомпания. Полиция нашла нож, однако пока неясно, связан ли он с нападениями 6 сентября.

Пострадавшие между собой не связаны, отметили правоохранители.

Очевидец рассказал ВВС, что видел, как мужчина "от пяти до семи раз" ударил ножом женщину и "ушел, как ни в чем ни бывало".