Полиция Германии проводит спецоперацию из-за нелегального найма рабочих из Украины и других стран

Полиция ФРГ хочет допросить более 80 выходцев из стран Восточной Европы, не входящих в Европейский союз, в рамках расследования фактов незаконного ввоза в страну иностранных рабочих для эксплуатации в мясоперерабатывающей промышленности.

Рано утром 23 сентября полиция Германии начала спецоперацию в пяти землях в рамках расследования фактов незаконного ввоза в страну иностранных рабочих для эксплуатации в мясоперерабатывающей промышленности. Об этом сообщает Reuters.

В центре расследования две компании, IRC и Berkana. Их подозревают в использовании поддельных документов для найма нелегалов на немецкие агропредприятия.

Полицейские собираются допросить более 80 иностранных сотрудников мясокомбинатов, граждан Украины, Беларуси и других стран, не входящих в Евросоюз.

Более чем в 40 жилых и офисных помещениях прошли обыски. В частности, изъята крупная сумма наличных денег. Представитель полиции предположил, что это недоплаченная иностранцам зарплата: наемных рабочих не предупредили о минимальном уровне оплаты труда в Германии, а часть их денег присвоили.

В деле фигурируют 10 подозреваемых.